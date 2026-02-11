«¡La reconciliación con Lionel Messi debe ser una prioridad!» - El candidato a la presidencia del Barcelona promete enviar una oferta de fichaje «triple» a la superestrella del Inter Miami para que regrese al club.

Font ha aumentado la presión sobre el actual presidente del Barcelona, Laporta, acusando a la directiva del club de cometer un pecado capital al alienar al mejor jugador de su historia. En declaraciones a Cadena SER, el ex candidato a la presidencia criticó duramente a la actual directiva por dar prioridad a una alianza estratégica con el Real Madrid en lugar de reparar las relaciones con Messi.

Font, que quedó segundo tras Laporta en las elecciones de 2021, destacó el marcado contraste entre la relación amistosa de Laporta con el presidente del Madrid, Florentino Pérez, debido en gran parte a sus intereses comunes en la Superliga, y la fría distancia que sigue existiendo entre el club y su antiguo capitán.

«El hecho de que tenga que colarse en el Camp Nou, que hayamos roto relaciones con Leo y no con el Real Madrid, es imperdonable», declaró, y añadió que «la reconciliación con Messi debería ser una prioridad desde que se marchó».