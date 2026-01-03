A pesar de supervisar la victoria del Chelsea en el Mundial de Clubes este verano y guiarlos a la clasificación para la Liga de Campeones la temporada pasada, los Blues han separado caminos con el técnico de 45 años. Esto podría haber estado gestándose, sin embargo, después de que Maresca dijera que los dos días previos a la victoria sobre el Everton en diciembre fueron "los peores desde que me uní al club porque la gente no me apoyó a mí ni al equipo". Muchos asumieron que esto fue una crítica al consejo, y justo al comienzo de 2026, el Chelsea ha decidido tomar medidas drásticas.

Un comunicado del club sobre su salida dice: "El Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca han terminado su relación. Durante su tiempo en el club, Enzo llevó al equipo al éxito en la UEFA Europa Conference League y en el Mundial de Clubes de la FIFA. Esos logros seguirán siendo una parte importante de la reciente historia del club, y le agradecemos sus contribuciones al club. Con objetivos clave aún por alcanzar en cuatro competiciones, incluyendo la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el club creen que un cambio ofrece al equipo la mejor oportunidad de encauzar la temporada. Le deseamos a Enzo lo mejor para el futuro."