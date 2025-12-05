La previa del sorteo de la Copa del Mundo 2026: ¿Qué es lo ideal para la USMNT, México y Canadá, y cuál es el peor escenario posible?

El sorteo de la Copa del Mundo es donde todo empieza a sentirse real. El ruido de la clasificación se ha apagado, al menos por ahora, y el torneo en su conjunto comienza a cristalizarse. Para el viernes por la tarde, sabremos quién enfrenta a quién, cuándo y dónde. Sabremos el orden de los enfrentamientos, tendremos una idea aproximada del calendario y podremos hacer predicciones serias sobre el desarrollo del torneo. Será claro quiénes, por ejemplo, el USMNT tendrá que enfrentar en la semana de apertura y a quiénes podrían enfrentarse en las eliminatorias. Habrá un análisis sincero, basado en evidencia, de cómo será realmente un torneo de la Copa del Mundo en el campo.

En otras palabras: esta es la parte emocionante.

Pero antes de llegar allí, vale la pena echar un vistazo a cómo podría desarrollarse todo esto. Estados Unidos, Canadá y México, como anfitriones, han sido ubicados en el Bombo 1 del sorteo. Eso, en cierta medida, podría ser una verdadera bendición, ya que seguramente evitarán a una gran cantidad de equipos fuertes en su grupo. Pero también podrían enfrentar a algunos complicados. ¿Debería ser más fácil avanzar? Sí y no.

De cualquier manera, es hora de descubrirlo. Los escritores de GOAL analizan los mejores y peores escenarios para cada uno de los anfitriones antes de la gran revelación del viernes por la tarde...