El fútbol inglés está afianzando su dominio en uno de los dos 'Puestos de Rendimiento Europeo' (EPS) adicionales disponibles para la Champions League 2026-27. Después de una conclusión caótica pero exitosa de la fase de liga, la Premier League se erige como la única división en Europa que aún tiene a todos sus representantes activos en la competición continental.

El nuevo formato, que recompensa el rendimiento colectivo, ha jugado perfectamente a favor de los clubes ingleses. La Premier League ya ha acumulado un asombroso total de 72.50 puntos de bonificación, cifra que se ha incrementado significativamente al tener a cinco equipos - Arsenal, Liverpool, Manchester City, Tottenham y Chelsea - terminando en los ocho primeros de la tabla de la Champions League, asegurando así la clasificación automática para los octavos de final.

Con el Newcastle también evitando la eliminación para llegar a la ronda de play-off, y los clubes ingleses desempeñándose bien en la Europa League y la Conference League, la brecha de coeficiente se está ampliando. Los datos sugieren que Inglaterra está efectivamente 17 victorias por delante de sus competidores más cercanos por el primer puesto, lo que significa que se necesitaría un colapso de proporciones históricas para negar a la Premier League un puesto adicional en la mesa principal de Europa.