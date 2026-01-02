La postura del Chelsea sobre nombrar a Jurgen Klopp o Zinedine Zidane tras la impactante salida de Enzo Maresca - revelada
- Getty Images Sport
Maresca despedido: El hacha cayó el día de Año Nuevo
El táctico italiano Maresca, quien supervisó los triunfos en la Conference League y en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2025, fue relevado de sus funciones el día de Año Nuevo. El entrenador de 45 años dirigió 92 partidos, ganando 55, pero enfureció a los directivos del club con algunos de sus comportamientos.
Un comunicado anunciando su repentina salida decía: "El Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca han tomado caminos separados. Durante su tiempo en el club, Enzo llevó al equipo al éxito en la Uefa Conference League y en la Copa Mundial de Clubes de la Fifa. Esos logros seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del club, y le agradecemos por sus contribuciones al club.
"Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para el fútbol de la Champions League, Enzo y el club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de retomar el rumbo de la temporada. Le deseamos lo mejor a Enzo para el futuro."
Por qué Maresca fue despedido: Conversaciones con otros clubes y demanda contractual
Es la presencia continua del Chelsea en la Premier League, la Liga de Campeones, la Carabao Cup y la FA Cup lo que se considera que ha obligado a los Blues a realizar un cambio. The Telegraph informa sobre cómo han perdido 15 puntos desde posiciones de ventaja esta temporada, lo que se considera "insostenible".
Los directivos de los Blues tampoco estaban impresionados al enterarse de que Maresca ha hablado con el Manchester City y la Juventus sobre futuros roles esta temporada, con los términos de su contrato en el oeste de Londres dictando que tenía que informar al grupo propietario del Chelsea sobre esas conversaciones.
Se afirma que Maresca dejó claro que finalizaría las discusiones con posibles futuros empleadores si se le ofreciera un nuevo contrato en Stamford Bridge. The Telegraph informa sobre cómo los Blues "rechazaron la propuesta de plano".
La búsqueda está en marcha para encontrar un sucesor adecuado para Maresca, siendo el jefe del Estrasburgo, Liam Rosenior, considerado como un fuerte candidato mientras impresiona en Francia con uno de los clubes afiliados del Chelsea.
- Getty
Explicado: Por qué el Chelsea no se moverá por Klopp o Zidane
The Telegraph señala que "no se espera que el Chelsea opte por un nombre estrella como Zinedine Zidane o Jurgen Klopp". A algunos aficionados les gustaría ver pasar el testigo a un entrenador con un currículum más distinguido, como los exentrenadores del Real Madrid y Liverpool que ganaron la Liga de Campeones, pero ese no es el enfoque que Todd Boehly y compañía han estado tomando.
Han mostrado confianza en personas como Graham Potter y Maresca, con la esperanza de que puedan sentar las bases sobre las cuales se pueda construir un éxito a largo plazo. La estabilidad, sin embargo, sigue siendo escasa.
BlueCo no cambiará su manera de actuar, y tiene la intención de seguir con una filosofía que creen servirá bien al club a lo largo del tiempo. ESPN informa sobre cómo "ganar ya no es la consideración principal en Chelsea".
Modelo de reclutamiento: La filosofía adoptada por la directiva del Chelsea
Se dice que el modelo en Stamford Bridge implica "entrenadores jóvenes con potencial tanto como se centra en reclutar el mejor talento emergente de juego de todo el mundo". Esa es la razón principal por la que no se considerarán a personas como Klopp y Zidane.
Durante la época de Roman Abramovich, el Chelsea buscó los nombres más grandes para ocupar su banquillo - desde José Mourinho hasta Thomas Tuchel, pasando por Carlo Ancelotti y Antonio Conte. ESPN añade que "los días de que el Chelsea contrate a la élite del entrenamiento han quedado firmemente en el pasado". El criterio que se está buscando ahora es "joven, prometedor y flexible", con un enfoque diferente favorecido por una directiva ambiciosa que ha gastado mucho en varias ventanas de transferencia y quiere ver retornos regulares de esa inversión.