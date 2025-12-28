La obsesión del Man Utd con Carlos Baleba revelada, ya que los Red Devils 'no han dejado de discutir' al mediocampista del Brighton tras la fallida oferta de verano.

A pesar del interés de United en el joven de 21 años al inicio de la temporada, Brighton se mantuvo firme y mantuvo al centrocampista defensivo. En las semanas siguientes, el entrenador principal Fabian Hurzeler pidió que terminaran las especulaciones sobre el futuro del joven, pero admitió que podría haber distraído al jugador.

"Seguro, cuando un chico joven lee que hay interés del Manchester United con una oferta grande, grande, podría afectarlo profundamente," dijo en septiembre. "Eso también es parte del desarrollo para entender que cuando juegas bien, llega una gran oferta, llega un gran club que quiere tenerlo. Pero luego hay que seguir empujando, ser humilde, quedarse aquí en Brighton y tratar de dar el siguiente paso con el equipo y eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando con él y por eso no puedo darte una respuesta clara si realmente lo ha afectado o no.

"Pero seguro, él es un chico joven y necesitamos entender que no es una máquina que si haces clic, siempre corre y si lo apagas se detiene. Necesitamos entender sus sentimientos, sus emociones, de dónde viene, y esa es nuestra responsabilidad."