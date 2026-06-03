La NWSL anuncia que la final de 2026 volverá al Audi Field de Washington, D.C

Washington D. C. se ha convertido en un mercado clave para el fútbol femenino, con el Washington Spirit consolidando su presencia en el Audi Field. La delantera de la selección femenina de Estados Unidos, Trinity Rodman, ha aumentado la visibilidad del club en los últimos años. El estadio, sede del Spirit y del D. C. United de la MLS, es un referente futbolístico en la ciudad.

El recinto ya acogió la final de la NWSL en 2022 y la albergará por segunda vez en 2026.