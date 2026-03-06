La leyenda del Tottenham Glenn Hoddle sugiere de forma sensacionalista que intervendría y dirigiría al Spurs para intentar salvarlo del descenso de la Premier League

Hoddle, ahora con 68 años, se ganó su estatus como uno de los mejores jugadores del club antes de entrenarlo entre 2001 y 2003. En el podcast «Could It Be Magic», expresó su sincero deseo de ayudar al club de su infancia. Cuando se le preguntó, antes de la derrota ante el Palace, si le atraía la idea de volver a entrenar, Hoddle fue inequívoco: «Creo que sí. Especialmente con el Tottenham, ya que es mi club. Lo he apoyado desde que tenía ocho años. Por lo tanto, ha sido una parte muy importante de mi vida».