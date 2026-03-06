Goal.com
La leyenda del Tottenham Glenn Hoddle sugiere de forma sensacionalista que intervendría y dirigiría al Spurs para intentar salvarlo del descenso de la Premier League

La leyenda del Tottenham Hotspur, Glenn Hoddle, ha ofrecido de forma sensacional volver al banquillo en un intento por salvar a su antiguo club de un catastrófico descenso a la Championship. El equipo del norte de Londres se encuentra actualmente en una espiral descendente hacia la zona de descenso de la Premier League, y el nombramiento del entrenador interino Igor Tudor no ha logrado provocar el cambio de suerte deseado.

  • Una lucha desesperada por la supervivencia

    Tudor tomó el relevo de Thomas Frank el 14 de febrero y hasta ahora ha dirigido un total de tres partidos en la Premier League, en los que los Spurs han perdido los tres. El último golpe llegó con la desmoralizante derrota por 3-1 ante el Crystal Palace el jueves, un resultado que ha llevado a muchos aficionados a pedir otro cambio en el banquillo antes de que la actual campaña llegue a su fin y la amenaza del descenso se convierta en realidad.

  • Tottenham Hotspur v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Una leyenda lista para responder a la llamada.

    Hoddle, ahora con 68 años, se ganó su estatus como uno de los mejores jugadores del club antes de entrenarlo entre 2001 y 2003. En el podcast «Could It Be Magic», expresó su sincero deseo de ayudar al club de su infancia. Cuando se le preguntó, antes de la derrota ante el Palace, si le atraía la idea de volver a entrenar, Hoddle fue inequívoco: «Creo que sí. Especialmente con el Tottenham, ya que es mi club. Lo he apoyado desde que tenía ocho años. Por lo tanto, ha sido una parte muy importante de mi vida».

  • Reflexionando sobre una primera etapa difícil

    El exseleccionador de Inglaterra cree que su primera etapa al frente del Tottenham se vio obstaculizada por las limitaciones económicas. Reflexionando sobre ese periodo, Hoddle explicó: «Probablemente los dirigí en el momento equivocado, tengo que decirlo. Digámoslo así. Política y económicamente, no había dinero. Sin duda, no era lo que me habían dicho que iba a encontrarme».

  • FBL-EUR-C3-LUDOGORETS-FERENCVAROSAFP

    Una posible colaboración con Robbie Keane

    Se le planteó a Hoddle que el exdelantero del Tottenham Robbie Keane podría ser candidato para el puesto, tras haber cosechado éxitos con el Ferencvaros húngaro. Añadió: «Robbie lo está haciendo muy bien como joven entrenador, pero contar con alguien con experiencia como yo... sería una buena fórmula en muchos sentidos. Creo que es una decisión inteligente... se aprende en el trabajo, pero se puede aprender en el trabajo y tener algo de experiencia a tu alrededor».

