La leyenda del Tottenham critica al capitán del Arsenal por su reacción «inapropiada» tras el empate con los Wolves

El equipo de Mikel Arteta parecía encaminarse hacia una victoria rutinaria en Molineux, con una cómoda ventaja de dos goles sobre el colista de la Premier League. Sin embargo, un catastrófico colapso en los últimos minutos hizo que el equipo londinense perdiera su ventaja, ya que los goles de Hugo Bueno y Tom Edozie le dieron al Wolverhampton un punto inesperado.

El resultado supone un duro golpe para las aspiraciones del Arsenal de ganar el campeonato y da un gran impulso al Manchester City en la lucha por el título, ya que el equipo de Pep Guardiola se encuentra a cinco puntos con un partido menos. La naturaleza del empate ha dejado a los Gunners desconcertados, sobre todo teniendo en cuenta que controlaron completamente el partido durante la primera hora, antes de que surgieran las debilidades defensivas.

El capitán Saka no ocultó su decepción tras el pitido final y admitió que el ambiente en el vestuario había cambiado. «Hay un ambiente muy apagado [en el vestuario]», declaró Saka a Sky Sports. «Estoy muy decepcionado con el resultado y, sobre todo, con cómo jugamos en la segunda parte, muy lejos del nivel que hemos marcado esta temporada».