La leyenda del Tottenham abandona la entrevista tras responder con brusquedad a una pregunta sobre su posible nombramiento como entrenador jefe
Keane responde a los rumores sobre el Tottenham
El incidente ocurrió tras la contundente victoria por 4-0 del Ferencvaros en la Copa de Hungría el miércoles por la noche. A pesar del resultado positivo en el campo, el ambiente tras el partido se enfrió cuando la conversación pasó de la victoria en la copa a la crisis que se está desarrollando en el Tottenham. Con los Spurs buscando actualmente un nuevo entrenador tras el despido de Thomas Frank a principios de esta semana, el nombre de Keane ha sido muy relacionado con la vacante.
Cuando un periodista le preguntó directamente si esperaba recibir una invitación del Tottenham para convertirse en su próximo entrenador, el estado de ánimo de Keane se agrió al instante. El irlandés se encogió de hombros con mal humor antes de responder bruscamente: «No puedo evitar las especulaciones». Sin esperar a que le hicieran más preguntas, terminó abruptamente la entrevista y se marchó. La reacción pone de manifiesto la presión que rodea la situación, ya que Keane está claramente molesto por los rumores incesantes que le distraen de su actual éxito en Hungría.
No me interesa un trabajo temporal.
A pesar de los rumores, algunas fuentes sugieren que Keane no está interesado en tomar las riendas del Tottenham de forma temporal. Según se informa, el técnico de 45 años, que actualmente lidera la carrera por el título con el Ferencvaros, solo consideraría volver al club en el que marcó 91 goles si la oferta fuera para el puesto de entrenador permanente. Según The Daily Mail, no tiene ningún deseo de actuar como «calienta-banquillos» o solución provisional mientras la directiva busca un sucesor a largo plazo para Frank.
La trayectoria de Keane como entrenador ha sido ecléctica y exitosa hasta ahora. Tras comenzar como jugador-entrenador en el ATK de la India, fue asistente en la República de Irlanda, el Middlesbrough y el Leeds. A continuación, dio el salto para convertirse en el número uno del Maccabi Tel Aviv, donde ganó el título de liga en su única temporada antes de marcharse. Desde que se hizo cargo del Ferencvaros en enero del año pasado, ha mantenido ese impulso, y su equipo ocupa actualmente el primer puesto de la tabla de la liga húngara. Este éxito le ha situado, como es lógico, en el punto de mira para puestos más importantes, pero su rápida respuesta sugiere que está centrado en su proyecto actual, a menos que se materialice una oferta seria.
De Zerbi lidera la carrera por el puesto en el Tottenham
Aunque Keane ocupa un lugar destacado en las listas de candidatos de las casas de apuestas, no es el favorito a sus ojos. El actual favorito para ocupar el puesto en el Tottenham Hotspur Stadium es Roberto De Zerbi. El italiano está disponible tras dejar el Marsella tras una humillante derrota por 5-0 ante el PSG. Su perspicacia táctica y su experiencia previa en la Premier League lo convierten en una opción atractiva para la directiva del Spurs, desesperada por frenar su caída.
Otros nombres que suenan son John Heitinga, que fue contratado como asistente el mes pasado y actualmente es el segundo favorito para ocupar el puesto. El exentrenador Mauricio Pochettino sigue en liza como tercer favorito, lo que supondría un reencuentro romántico pero complicado. El interés que rodea al nombramiento es intenso, y cada movimiento y declaración de los posibles candidatos es analizado minuciosamente, ya que el club busca tomar una decisión decisiva para salvar la temporada.
Una campaña desastrosa en el norte de Londres
Quienquiera que acepte el puesto se enfrentará a una tarea monumental. El Tottenham está atravesando una campaña desastrosa, languideciendo en el puesto 16 de la Premier League y viéndose arrastrado a una auténtica lucha por el descenso. El despido de Frank se produjo tras una dolorosa derrota en casa ante el Newcastle, un resultado que resultó ser la gota que colmó el vaso para la directiva. El ambiente en el club es tóxico, y los aficionados temen la impensable perspectiva del descenso si la situación no mejora inmediatamente.
Sin embargo, hay un rayo de esperanza en medio de la tristeza nacional. El nuevo entrenador heredará un equipo que compite en las eliminatorias de la Liga de Campeones. Llevar al Tottenham a la fase decisiva de la competición europea de élite ofrece una oportunidad única para salvar el orgullo y quizás incluso algún título en una temporada que, por lo demás, ha sido una pesadilla. Ya sea Keane, De Zerbi u otro candidato, el próximo entrenador tendrá que ponerse manos a la obra para capear la batalla por el descenso mientras compite en el mayor escenario del fútbol europeo.
