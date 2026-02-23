Getty/GOAL
La leyenda del Manchester United lanza un duro ataque contra Vinicius Junior, acusado de «provocar la ira», en medio de los rumores sobre el fichaje de la estrella del Real Madrid
En Manchester comienzan a surgir especulaciones sobre los posibles objetivos para el mercado de fichajes de verano. El United vuelve a luchar por terminar entre los cuatro primeros bajo la dirección del entrenador interino Michael Carrick y podría ofrecer a los posibles fichajes la posibilidad de jugar la Liga de Campeones.
Esto facilitará el fichaje de los principales objetivos, ya que se plantea la cuestión de cuánto tiempo permanecerá en el Santiago Bernabéu el ex candidato al Balón de Oro Vinicius. Desde hace tiempo se rumorea su posible fichaje por la Premier League.
Parker explica por qué Vinicius Jr no sería adecuado para el Manchester United.
Parker no está convencido de que el jugador de 25 años sea el tipo de persona adecuado para el United, y le dijo a PariuriX: «Sería muy interesante que Vinicius Junior viniera a la Premier League, pero, para ser sincero, preferiría que lo hiciera para otro equipo. No se necesita a alguien como él. Tiene mucho talento, pero nunca se le reconocerá por ser como es. Para mí, solo es un provocador. Busca cualquier excusa para seguir actuando como lo hace, lo cual es una pena.
«Tener tanto talento y comportarse así es una verdadera lástima. Tenía el potencial para ser respetado por todos, pero con su forma de actuar, estoy seguro de que será difícil tenerlo en el vestuario.
La gente intentará hacer cualquier cosa para que pierda los nervios, lo cual es muy fácil para él. Cuando pierde los nervios, afecta al equipo de fútbol. Lo hemos visto muchas veces en el Real Madrid.
Podríamos hablar de cien cosas que podría hacer de otra manera, pero lo que no me gusta de él ni de ningún otro jugador negro o moreno es cuando hablan de abandonar el campo. No quiero esa basura. No necesito ver a un provocador enfurecido venir al Manchester United. Necesitamos futbolistas. Juega los 90 minutos y haz todo lo que puedas, no lo conviertas en otra cosa.
No veo a ningún otro jugador negro haciendo lo mismo que él. Su forma de comportarse no es normal. Al fin y al cabo, siempre habrá una minoría, pero se le respetaría más solo por jugar al fútbol.
«En muchos sentidos, todos los aficionados al fútbol lo odian. Es lo mismo que con [Marc] Cucurella. Los aficionados del Chelsea dirían que lo quieren, pero lo odiarían si jugara en otro club. Los aficionados del Brighton lo odian y él jugó allí. Si Vinicius Junior no jugara en el Real Madrid, los aficionados también lo odiarían».
Bowen dijo que sería un jugador del equipo en Old Trafford.
Aunque instó al United a mantenerse alejado de Vinicius, Parker añadió, cuando se le preguntó si el capitán del West Ham, Bowen, sería una alternativa inteligente a la hora de reforzar las bandas: «Creo que Jarrod Bowen es un jugador decente, pero no creo que sea lo que necesita el Manchester United. También creo que ha bajado su nivel, aunque sigue siendo muy importante para el West Ham.
¿Me enfadaría mucho si el club lo fichara para que fuera suplente? Probablemente no, pero nunca sería titular y creo que necesita serlo. Siempre lo ha sido y no es un jugador decisivo como tal. Es un jugador al que le gusta participar en el partido de principio a fin.
Me cae bien, pero no mejoraría al Manchester United. Es el tipo de jugador que tiene un techo y, en mi opinión, lo ha alcanzado. No va a mejorar mucho con mejores jugadores a su alrededor y no es mejor que los que tenemos».
¿Tendrá el Manchester United los fondos necesarios para fichar a Rogers, la estrella del Aston Villa?
Puede que Parker no esté convencido con Bowen, pero cree que otro internacional inglés, la estrella del Villa Rogers, causaría un impacto impresionante en Old Trafford si se pudiera convencer a los rivales nacionales para que lo vendieran.
El dos veces ganador de la Premier League dijo sobre el jugador, que espera ganarse un puesto en el once inicial de los Tres Leones en el Mundial de este verano: «Oh, Morgan Rogers es muy, muy, muy bueno. Extremadamente bueno. En este momento lo vemos como titular de Inglaterra en el Mundial. Si jugara en cualquier otro club que no fuera el Aston Villa, sería uno de los primeros jugadores en la alineación de Inglaterra. Es un jugador fantástico y, para mí, es el mejor centrocampista ofensivo del país.
El problema es que, si el Aston Villa lo perdiera, creo que Unai Emery se marcharía. Diría que no puede seguir siendo el entrenador. ¿Querría ver a Morgen Rogers llegar y destrozarlo jugando para el Manchester United? Es imposible. Pero creo que sería una fantástica incorporación para la plantilla del Manchester United. Me cuesta imaginar que eso suceda, pero sería un fichaje increíble».
El United tendrá dinero para gastar este verano, pero aún está por determinar cuál será el presupuesto, ya que persigue la clasificación para las competiciones europeas, y a quién se le entregará ese dinero, ya que no se nombrará un sucesor permanente de Rubén Amorim hasta que termine la temporada 2025-26.
