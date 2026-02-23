La leyenda del Manchester United lanza un duro ataque contra Vinicius Junior, acusado de «provocar la ira», en medio de los rumores sobre el fichaje de la estrella del Real Madrid

Parker no está convencido de que el jugador de 25 años sea el tipo de persona adecuado para el United, y le dijo a PariuriX: «Sería muy interesante que Vinicius Junior viniera a la Premier League, pero, para ser sincero, preferiría que lo hiciera para otro equipo. No se necesita a alguien como él. Tiene mucho talento, pero nunca se le reconocerá por ser como es. Para mí, solo es un provocador. Busca cualquier excusa para seguir actuando como lo hace, lo cual es una pena.

«Tener tanto talento y comportarse así es una verdadera lástima. Tenía el potencial para ser respetado por todos, pero con su forma de actuar, estoy seguro de que será difícil tenerlo en el vestuario.

La gente intentará hacer cualquier cosa para que pierda los nervios, lo cual es muy fácil para él. Cuando pierde los nervios, afecta al equipo de fútbol. Lo hemos visto muchas veces en el Real Madrid.

Podríamos hablar de cien cosas que podría hacer de otra manera, pero lo que no me gusta de él ni de ningún otro jugador negro o moreno es cuando hablan de abandonar el campo. No quiero esa basura. No necesito ver a un provocador enfurecido venir al Manchester United. Necesitamos futbolistas. Juega los 90 minutos y haz todo lo que puedas, no lo conviertas en otra cosa.

No veo a ningún otro jugador negro haciendo lo mismo que él. Su forma de comportarse no es normal. Al fin y al cabo, siempre habrá una minoría, pero se le respetaría más solo por jugar al fútbol.

«En muchos sentidos, todos los aficionados al fútbol lo odian. Es lo mismo que con [Marc] Cucurella. Los aficionados del Chelsea dirían que lo quieren, pero lo odiarían si jugara en otro club. Los aficionados del Brighton lo odian y él jugó allí. Si Vinicius Junior no jugara en el Real Madrid, los aficionados también lo odiarían».