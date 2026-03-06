La leyenda del Leeds United explica por qué Elland Road tiene más valor que cualquier fichaje y por qué podría ayudar a mantener al equipo en la Premier League

La gloria del título de liga se saboreó la temporada pasada, cuando se acumularon 100 puntos y se reservaron los billetes de vuelta a la máxima categoría con un estilo ganador. Mantener la competitividad entre la élite del fútbol inglés nunca iba a ser fácil.

Sin embargo, el Leeds ha reunido una plantilla que combina la capacidad de cambiar el rumbo de los partidos con una energía ilimitada, y el ruido que se extiende desde las gradas durante cada partido en casa ayuda a conseguir lo más codiciado: pequeñas ventajas.

Dado que los blancos aún no están en condiciones de igualar el poderío económico de sus rivales, que no dudan en invertir miles de millones de libras en un número relativamente reducido de ventanas de fichajes, tienen que ser creativos en la búsqueda de los preciados puntos.

Se ha encontrado valor en el mercado de fichajes, con jugadores como Dominic Calvert-Lewin, Gabriel Gudmundsson y Anton Stach, pero la mejor operación del Leeds ha sido dar a su fiel afición algo por lo que animar.