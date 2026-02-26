La leyenda del Arsenal califica al «Thierry Henry en su mejor momento» Viktor Gyokeres como «el eslabón perdido» en la lucha por el título de la Premier League

El icono del Arsenal, Parlour, cree que Gyokeres podría ser una pieza clave para los Gunners en su búsqueda del tan esperado título, y ha declarado a The Sun: «Si puede hacer lo que hizo contra el Tottenham semana tras semana, sería fantástico. Parecía un jugador diferente contra el Tottenham. Se le ve mucho más seguro.

No solo por los goles que marcó, sino porque su juego en general fue mucho mejor. Se colocaba en las posiciones adecuadas. El último gol fue como los que marcaba Thierry Henry en su mejor momento. Henry solía hacer eso con regularidad. Por lo tanto, si puede mantener esa forma, sería el eslabón perdido, porque probablemente ese sea el punto más débil del Arsenal. Si se analiza al equipo en general, es la fuerza de ataque.

Hay que hacerlo semana tras semana. Eso es lo difícil. Thierry, obviamente, lo hacía semana tras semana. Y si Gyokeres puede hacerlo, eso podría marcar la diferencia este año, sin duda».

Parlour formó parte de la legendaria plantilla de los «Invencibles» del Arsenal en la temporada 2003-04, que sigue siendo el último equipo de los Gunners en ganar la Premier League. La plantilla de 2025-26 tiene una ventaja de cinco puntos en lo alto de la tabla.

Parlour dijo: «Si me hubieras dicho en 2004 que no volverías a ganar la liga en otros veinte años, te habría respondido: "Ni hablar. Seguro que ganaremos la liga antes de eso". Esto demuestra lo difícil que es ganar esa liga».