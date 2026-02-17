La lesión de Jude Bellingham es más grave de lo que se temía inicialmente, y la estrella del Real Madrid se perderá la última concentración de Inglaterra antes del Mundial

Los plazos iniciales de recuperación indicaban que Bellingham podría estar fuera de juego durante unas cinco semanas, y los blancos se mostraban confiados en que su emblemático número 5 estaría listo para el encuentro con el Getafe, su rival local, el 2 de marzo.

Según The Sun, ese programa de rehabilitación llevará bastante más tiempo, ya que no se quiere correr ningún riesgo con la forma física de Bellingham. Ahora se informa de que podría estar fuera de juego hasta principios de abril.

Una ausencia de tal duración le impediría participar en los partidos amistosos de Inglaterra contra Uruguay y Japón a finales de marzo. Esos encuentros serán los últimos que disputen los Tres Leones antes de centrar su atención en la Copa del Mundo.

Bellingham también se perderá partidos cruciales en la lucha por el título de La Liga del Real Madrid, así como los dos partidos de la eliminatoria de la fase final de la Liga de Campeones contra el Benfica de José Mourinho. Es posible que no esté de vuelta para los octavos de final de la competición europea, en los que el Real Madrid podría enfrentarse al Manchester City.