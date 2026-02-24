La Juventus planea un ambicioso fichaje para el jugador estrella del Liverpool, Alisson, a pesar de las negociaciones con el portero del Tottenham, Guglielmo Vicario

Alisson, cuyo contrato con el Liverpool expira en 2027, es considerado el candidato ideal para aportar la experiencia y la autoridad que tanto necesita el Allianz Stadium. El brasileño, de 33 años, no es ajeno al fútbol italiano, ya que anteriormente jugó en el Roma, y tiene la ventaja añadida de haber trabajado con el actual entrenador de la Juve, Luciano Spalletti, en la capital. En aquella época, Alisson era el «portero de copa», mientras que Wojciech Szczesny ocupaba el puesto de titular en la liga, pero desde entonces se ha convertido en uno de los mejores guardametas del fútbol mundial durante su exitosa etapa en Merseyside.

La logística del fichaje del jugador del Liverpool podría verse facilitada por el hecho de que los Reds ya han asegurado su sucesor a largo plazo en Giorgi Mamardashvili. La Juve espera que la situación contractual de Alisson y su historia con Spalletti puedan reducir las barreras para un sensacional regreso a Italia. Si el club consigue los 60 millones de euros estimados por la clasificación para la Liga de Campeones, podría tener el poderío financiero necesario para atraer al ganador de la Premier League y la Liga de Campeones fuera de Inglaterra para liderar su nueva defensa.