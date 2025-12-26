La hermana de Lionel Messi se vio obligada a cancelar su boda con un miembro del personal del Inter Miami tras un accidente de tráfico
Surgen detalles del accidente
Se esperaba que Messi pasara el período festivo en su ciudad natal con familiares y amigos, combinando el tiempo en familia con los preparativos para las celebraciones que rodean la boda de su hermana. Sin embargo, esos planes han tenido que ser rápidamente replanteados después de que se conocieran las noticias del accidente a principios de esta semana. Según Marca, María Sol estuvo involucrada en un accidente en Miami que la dejó hospitalizada con lesiones significativas, aunque su vida no está en peligro. Se informa que sufrió dos vértebras fracturadas, junto con una muñeca fracturada, un talón fracturado y quemaduras que requerirán tratamiento cuidadoso. También se ha mencionado una lesión de tobillo en los primeros informes. La gravedad de las lesiones significa que ahora pasará las próximas semanas centrada completamente en la rehabilitación, en lugar de en los preparativos para la boda.
Informes contradictorios sobre lo sucedido
Los relatos de cómo ocurrió el accidente siguen siendo poco claros. Los informes iniciales sugirieron que María Sol perdió el control de una camioneta y se estrelló, mientras que actualizaciones posteriores de fuentes familiares indicaron que las quemaduras pueden haberse producido tras caer de una motocicleta. Hasta ahora, ninguna versión ha sido confirmada oficialmente, y la familia ha optado por no aclarar públicamente las circunstancias precisas. Lo que está claro, sin embargo, es que el impacto fue serio. De Brito transmitió mensajes desde su teléfono durante una aparición en el programa de televisión estadounidense LAM, explicando que María Sol se desmayó y chocó contra una pared durante el incidente.
"La hermana de Messi está bien, está fuera de peligro, pero estaba comprobando cosas con la familia porque ella debía casarse en Rosario, Argentina, el 3 de enero y va a tener que suspenderlo", dijo el reportero.
"Sufrió quemaduras y las quemaduras son muy difíciles de tratar, así como el desplazamiento de vértebras. Ya comenzó su rehabilitación en Rosario. Le pregunté a su madre Celia Cuccittini porque había recibido algo de información y me dijo que es cierto, pero que María Sol está bien. Tiene dos vértebras fracturadas, un talón y una muñeca fracturados. La boda se va a posponer. Celia me dijo que se desmayó y chocó contra una pared."
Planes de boda en espera
El accidente ha obligado a un aplazamiento inmediato de la boda de María Sol con Julián Arellano, un entrenador de la academia del Inter Miami y un viejo conocido de la familia Messi. La pareja se conoce desde la infancia y vive junta en Florida, cerca de su famoso hermano. La boda estaba programada para celebrarse en Rosario, la ciudad donde las raíces de la familia Messi son profundas. En su lugar, el enfoque se ha trasladado a la recuperación, con María Sol ya comenzando la rehabilitación en Argentina. Se considerará una nueva fecha para la ceremonia solo una vez que ella se haya recuperado por completo.
- Getty Images Sport
Messi a su lado durante la recuperación
El momento del incidente al menos permite a Messi estar presente durante la recuperación de su hermana. El capitán argentino acaba de completar otra exigente temporada en Estados Unidos y ahora disfruta de un descanso del fútbol competitivo. Con sus compromisos con el club en pausa, Messi puede permanecer cerca de la familia mientras María Sol se enfoca en sanar.
Las dificultades personales llegan tras otro año extraordinario en el campo para Messi. El jugador de 38 años inspiró al Inter Miami CF a un histórico triunfo en la MLS Cup en 2025. Individualmente, los logros de Messi fueron igual de destacados. Terminó la campaña como el ganador del Golden Boot de la liga y se convirtió en el primer jugador en asegurar premios MVP consecutivos en la Major League Soccer. A pesar de su estatus de veterano, Messi no muestra señales de alejarse. A principios de este año, comprometió su futuro con el Inter Miami firmando un nuevo contrato de tres años que lo mantendrá con el club hasta 2028.