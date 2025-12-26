Los relatos de cómo ocurrió el accidente siguen siendo poco claros. Los informes iniciales sugirieron que María Sol perdió el control de una camioneta y se estrelló, mientras que actualizaciones posteriores de fuentes familiares indicaron que las quemaduras pueden haberse producido tras caer de una motocicleta. Hasta ahora, ninguna versión ha sido confirmada oficialmente, y la familia ha optado por no aclarar públicamente las circunstancias precisas. Lo que está claro, sin embargo, es que el impacto fue serio. De Brito transmitió mensajes desde su teléfono durante una aparición en el programa de televisión estadounidense LAM, explicando que María Sol se desmayó y chocó contra una pared durante el incidente.

"La hermana de Messi está bien, está fuera de peligro, pero estaba comprobando cosas con la familia porque ella debía casarse en Rosario, Argentina, el 3 de enero y va a tener que suspenderlo", dijo el reportero.

"Sufrió quemaduras y las quemaduras son muy difíciles de tratar, así como el desplazamiento de vértebras. Ya comenzó su rehabilitación en Rosario. Le pregunté a su madre Celia Cuccittini porque había recibido algo de información y me dijo que es cierto, pero que María Sol está bien. Tiene dos vértebras fracturadas, un talón y una muñeca fracturados. La boda se va a posponer. Celia me dijo que se desmayó y chocó contra una pared."