La hermana de Lionel Messi, gravemente herida en un accidente de tráfico antes de la boda con un miembro del personal del Inter Miami
La hermana de Messi, involucrada en un accidente de tráfico
The Sun informa sobre noticias que han surgido en la Argentina natal de Messi. El periodista y presentador de televisión Ángel de Brito afirma haber estado en contacto con la madre de Messi, quien ha dado una actualización sobre su hija.
Se dice que María Sol, quien viajaba por Miami, perdió el control de su vehículo y chocó contra un muro. Sufrió fracturas en la columna vertebral y quemaduras, lo que requirió atención médica inmediata.
Actualización sobre lesiones y recuperación
De Brito le dijo al programa de televisión estadounidense LAM, con mensajes siendo leídos desde su teléfono móvil: “La hermana de Messi está bien, está fuera de peligro, pero estaba verificando cosas con la familia porque se iba a casar en Rosario en Argentina el 3 de enero y va a tener que suspenderlo.
“Sufrió quemaduras y las quemaduras son muy difíciles de tratar, además de desplazamiento de vértebras. Ya comenzó su rehabilitación en Rosario.
“Le pregunté a su mamá Celia Cuccittini porque había recibido información y me dijo que es verdad, pero que María Sol está bien. Tiene dos vértebras fracturadas, un talón fracturado y una muñeca fracturada. La boda se va a posponer. Celia me dijo que se desmayó y chocó contra una pared.”
Los informes sobre el accidente de María Sol siguen siendo mixtos, inicialmente se sugirió que salió de la carretera mientras conducía una camioneta. Según las actualizaciones de su familia, ahora se dice que las quemaduras fueron sufridas tras caer de una motocicleta. Ninguna de las historias ha sido confirmada o desmentida hasta ahora.
La fecha de la boda se ha aplazado
Maria Sol está a punto de casarse con Julian “Tuli” Arellano, miembro del equipo técnico del Inter Miami. Forma parte del equipo de entrenadores de los U19 de los Herons. Tenían previsto caminar hacia el altar en Rosario el 3 de enero.
Messi se casó con su amor de la infancia Antonela Roccuzzo en su ciudad natal el 30 de junio de 2017. El ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones y su esposa, junto a sus tres hijos, estaban destinados a asistir a la ceremonia de Maria Sol.
Ella conoció a su pareja Julian cuando ambos eran jóvenes -al igual que Messi y Antonela- ya que crecieron en el mismo barrio. Maria Sol es diseñadora de ropa y emprendedora que ha podido mantenerse alejada del foco de atención a lo largo de la legendaria carrera de su hermano. Vivió en España antes de regresar a Argentina para trabajar en proyectos profesionales.
Messi en 2025: Ganador de la MLS Cup y MVP
Messi puede estar a su lado durante todo el proceso de recuperación ya que ha llegado al final de otra temporada en los Estados Unidos. Inspiró a Inter Miami a una histórica corona de la MLS Cup en 2025.
El argentino también se ganó la Bota de Oro mientras se convirtió en el primer hombre en reclamar premios MVP consecutivos en los círculos de la MLS. Volverá por más la próxima temporada tras comprometerse a un nuevo contrato de tres años hasta 2028.
