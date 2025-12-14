LA Galaxy se acerca al fichaje de Jakob Glesnes de Philadelphia Union para reforzar su defensa

El acuerdo entre ambos clubes ya estaría cerrado, de acuerdo con información del New York Times, aunque los términos personales entre Jakob Glesnes y el LA Galaxy aún continúan en negociación. El defensor noruego se ha consolidado como uno de los centrales de élite de la liga durante sus seis temporadas con el Philadelphia Union, etapa en la que fue nombrado Defensor del Año de la MLS en 2022 y seleccionado de manera consecutiva al Mejor XI en 2022 y 2025.

La estructura del traspaso refleja el alto valor que Glesnes tiene dentro de la Major League Soccer. Philadelphia recibiría más de un millón de dólares en Dinero de Asignación General garantizado, además de incentivos adicionales ligados al rendimiento del jugador.