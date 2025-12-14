Getty Images Sport
LA Galaxy se acerca al fichaje de Jakob Glesnes de Philadelphia Union para reforzar su defensa
Las negociaciones se encuentran en una fase avanzada
El acuerdo entre ambos clubes ya estaría cerrado, de acuerdo con información del New York Times, aunque los términos personales entre Jakob Glesnes y el LA Galaxy aún continúan en negociación. El defensor noruego se ha consolidado como uno de los centrales de élite de la liga durante sus seis temporadas con el Philadelphia Union, etapa en la que fue nombrado Defensor del Año de la MLS en 2022 y seleccionado de manera consecutiva al Mejor XI en 2022 y 2025.
La estructura del traspaso refleja el alto valor que Glesnes tiene dentro de la Major League Soccer. Philadelphia recibiría más de un millón de dólares en Dinero de Asignación General garantizado, además de incentivos adicionales ligados al rendimiento del jugador.
Cambio estratégico del LA Galaxy
La posible llegada de Glesnes representa una clara declaración de intenciones por parte de la directiva del LA Galaxy, tras una decepcionante temporada 2025 en la que los campeones defensores terminaron cerca del fondo de la clasificación de la Conferencia Oeste. El marcado declive contrastó con su exitosa campaña de 2024, cuando conquistaron su quinto título de la MLS Cup y ampliaron su récord histórico.
Los problemas defensivos del Galaxy quedaron especialmente en evidencia a lo largo de 2025, con 66 goles encajados durante la temporada regular, una cifra que subrayó la necesidad urgente de reforzar la zaga.
LA Galaxy se prepara para un posible resurgimiento
Uno de los factores clave en las dificultades del Galaxy durante la temporada 2025 fue la ausencia a lo largo de toda la campaña de su cerebro en el mediocampo, Riqui Puig, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior antes del inicio del torneo. El esperado regreso del mediocampista español para la temporada 2026, potencialmente acompañado por Glesnes como pilar de la defensa, alimenta el optimismo entre la afición del Galaxy.
¿Qué sigue para LA Galaxy?
Este podría ser el primer gran movimiento del Galaxy en lo que se perfila como una temporada baja clave para los campeones de la MLS Cup 2024. El equipo iniciará su campaña 2026 el 22 de febrero, cuando reciba al New York City FC.
