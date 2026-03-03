La fiscalía abre una investigación sobre Mónaco por presunto blanqueo de capitales y corrupción relacionados con el patrocinio de la República Democrática del Congo

Según la Agencia France-Presse (AFP), el fiscal general de Mónaco ha iniciado una investigación preliminar sobre los vínculos comerciales que unen a Mónaco y la República Democrática del Congo. Fuentes judiciales confirmaron el martes que esta acción legal se deriva de una denuncia formal presentada por dos ciudadanos congoleños anónimos residentes en Francia. Estos expresaron su profunda preocupación por posibles irregularidades financieras encubiertas en el acuerdo deportivo.

El punto central de la investigación es un contrato de patrocinio establecido en junio de 2025 entre el club de fútbol monegasco y el Gobierno congoleño. El acuerdo, estimado en 4,8 millones de euros para tres temporadas, destaca principalmente el eslogan «R.D. Congo - Heart of Africa» en las mangas de los jugadores. Aunque existen acuerdos similares de mayor valor con el FC Barcelona y el AC Milan, este acuerdo específico de Mónaco ha despertado inmediatamente las sospechas de las figuras de la oposición y la diáspora.