Getty
Traducido por
La Finalissima entre Argentina y España en duda tras la suspensión de la Qatar Stars League hasta nuevo aviso
La Federación de Fútbol de Catar anuncia la suspensión
Esta decisión afecta directamente a la programación de los partidos internacionales en el país del Golfo, lo que deja a los aficionados y a los responsables preguntándose si los grandes equipos se enfrentarán según lo previsto. En un comunicado oficial, el organismo rector local confirmó la suspensión total de los partidos. La Asociación de Fútbol de Catar emitió un comunicado sobre el «aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos hasta nuevo aviso». Esta suspensión general abarca la liga nacional y, en la actualidad, se extiende a todos los eventos internacionales de alto nivel programados en el territorio, ya que la seguridad de los atletas y los espectadores se ha convertido en la principal preocupación de las autoridades del país anfitrión.
- Getty Images Sport
Las autoridades del país anfitrión tomarán la decisión final.
A solo 26 días del inicio previsto, el ambiente en todo el Golfo Pérsico está cargado de incertidumbre. Los informes actuales indican que el espacio aéreo regional está restringido, lo que complica la logística de los viajes tanto para la delegación española como para la argentina. Si bien la Asociación de Fútbol de Catar se encarga de los asuntos internos, la Finalissima está supervisada técnicamente por el Comité Supremo del país. Estos altos funcionarios tendrán la responsabilidad última de determinar si el evento puede celebrarse o si su cancelación es inevitable.
Se espera que el Comité Supremo dé prioridad a la seguridad de las selecciones española y argentina por encima de cualquier otra consideración. La decisión definitiva sobre el destino del partido dependerá en gran medida de la evolución de las tensiones regionales en los próximos días. Los planes de preparación de España se han visto especialmente afectados, ya que también tenían previsto aprovechar este parón para disputar un partido amistoso contra Egipto. Por ahora, la logística del parón internacional sigue a merced de la inestable situación de seguridad en Oriente Medio.
Las federaciones en alerta máxima por motivos de seguridad
Según se informa, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentran en estado de máxima alerta desde que la situación comenzó a deteriorarse. Ambas organizaciones están revisando actualmente la letra pequeña de sus contratos de participación y consultando con las compañías aseguradoras. Estas pólizas de seguro son habituales en los acuerdos internacionales de alto riesgo y están diseñadas para proteger a las federaciones contra las importantes pérdidas económicas asociadas a la cancelación repentina de partidos o a aplazamientos forzados debido a riesgos de seguridad imprevistos.
A pesar de la creciente preocupación en los campamentos español y argentino, se ha observado una notable falta de comunicación formal por parte de los organismos rectores continentales. Se entiende que ni la UEFA ni la CONMEBOL han recibido aún una notificación oficial de los organizadores qataríes sobre una cancelación formal. El silencio de los gigantes administrativos sugiere que aún pueden estar en curso negociaciones entre bastidores para explorar sedes alternativas o fechas revisadas, aunque la ventana para tales cambios se está cerrando rápidamente a medida que se acerca el día del partido.
- Getty Images Sport
Revisiones legales y de seguros en curso.A medida que el reloj avanza, los equipos jurídicos de ambas federaciones han comenzado la sombría tarea de revisar sus acuerdos comerciales. Las dos organizaciones ya han comenzado a revisar los términos del contrato de la Finalissima y a examinar el alcance de las pólizas de seguro que suelen adjuntarse a este tipo de acuerdos en caso de cancelación. Estas pólizas son habituales en los partidos amistosos de alto nivel, pero rara vez se invocan por motivos de conflicto regional.La próxima semana será decisiva para el Comité Supremo, que sopesa el prestigio de albergar la Finalissima frente a los crecientes riesgos de llevar a dos de los equipos más famosos del mundo a una zona de conflicto activo.
Anuncios