La FIFA solicita informes de seguridad sobre México tras los recientes disturbios

La solicitud tiene por objeto proporcionar a la sede de la FIFA en Zúrich una comprensión más clara del alcance de los acontecimientos y sus posibles implicaciones.

Según ESPN, la documentación recopilada por la oficina de la FIFA en México ya ha sido enviada a Suiza. El informe describe los incidentes que tuvieron lugar entre el domingo 22 de febrero y la madrugada del lunes, y abarca las alertas de seguridad en aproximadamente 20 estados mexicanos, tal y como habían reconocido previamente las autoridades federales. El objetivo de la FIFA es evaluar la evolución de la situación y determinar si es necesario adoptar medidas operativas.