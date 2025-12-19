El partido por el tercer puesto de la Copa Árabe de la FIFA entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos fue suspendido y luego abandonado debido a las severas condiciones climáticas alrededor del Estadio Internacional Khalifa en Al Rayyan, Qatar. El partido, celebrado frente a una multitud en el recinto con capacidad para 45,000 espectadores, había llegado al medio tiempo sin goles, con ambos equipos aún luchando por asegurar el tercer lugar en la competencia.

Mientras los jugadores se preparaban para regresar para la segunda mitad, los oficiales del partido evaluaron las condiciones empeoradas alrededor del estadio. Con tormentas eléctricas en las proximidades, el árbitro tomó la decisión de detener el juego por motivos de seguridad, impidiendo que la segunda mitad comenzara.

El encuentro fue posteriormente abandonado por completo en lugar de ser reprogramado o trasladado a un lugar alternativo. La FIFA confirmó que no se jugaría más fútbol y anunció que el resultado del partido se determinaría a través de un proceso de comité interno en lugar de en el campo.