La Federación Española de Fútbol expresa "sorpresa y consternación" mientras Lamine Yamal se retira del equipo tras someterse a un "procedimiento invasivo" el mismo día que la estrella del Barcelona debía presentarse en la concentración de noviembre
Por qué Yamal se ha retirado de la selección de España
No participará en esos partidos, con la RFEF diciendo en un comunicado en el sitio web oficial de la asociación: “Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa e incomodidad al conocer a las 13:47 del lunes 10 de noviembre, día del inicio del entrenamiento oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal se había sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de su molestia púbica esa misma mañana.
“Este procedimiento se llevó a cabo sin comunicación previa al personal médico de la Selección Nacional, con conocimiento de los detalles solo a través de un informe recibido a las 22:40 anoche, el cual indicaba la recomendación médica de reposo por 7-10 días.
“Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al atleta de la actual convocatoria. Confiamos en que se recuperará bien y le deseamos una pronta y completa recuperación.”
- Getty
¿Qué es la pubalgia, el problema de lesión que causa problemas a Yamal?
Yamal ha sido diagnosticado con pubalgia – una lesión crónica en la ingle que surge de un desgarro en el tejido blando circundante. Dicha dolencia necesita ser manejada cuidadosamente, para evitar que el joven se descomponga regularmente.
De manera comprensible, sus empleadores en el club, el Barcelona, están ansiosos por asegurarse de que ellos -habiendo atado al joven de 18 años a un contrato lucrativo- sean la máxima prioridad cuando se trata de decisiones importantes sobre su aptitud física. Han decidido que Yamal requiere tratamiento médico en esta etapa, no salidas internacionales.
El Barcelona enfadado por el trato de España a Yamal
Barca se había quedado furioso con la selección española después de ver a Yamal regresar lesionado durante el primer parón de la campaña 2025-26. El técnico blaugrana Hansi Flick dijo en ese momento: “Él fue con la selección con dolor y no entrenó. Le dieron analgésicos para jugar. Tenían al menos una ventaja de tres goles en cada partido, y jugó 73 minutos y 79, y entre partidos no podía entrenar. Eso no es cuidar al jugador. Estoy muy triste por esto.”
De la Fuente y la RFEF respondieron a Barca sobre una aparente falta de comunicación, pero Flick se negó a suavizar su postura y continuó diciendo: “Quiero proteger a mi jugador, apoyarlo, así es como es. Pasaron muchas cosas. Para mí, esto está terminado. No tengo cosas malas sobre esta situación. Lo conozco desde el otro lado. No es fácil para mí. No es fácil para [De la Fuente]. Debo proteger a mi jugador; esta es la razón por la que lo hice un poco más fuerte de lo que normalmente quiero hacerlo. No me arrepiento de esto. Ahora, lo importante es manejar esto juntos. Los jugadores, los clubes y la Federación Española [RFEF]. Tenemos que gestionarlo juntos.”
- Getty Images
¿Jugará Yamal para España en la Copa del Mundo 2026?
La RFEF pensó que el problema se había resuelto, con De la Fuente diciendo después de seleccionar a Yamal nuevamente: "Creo que está en perfectas condiciones. Su entrenador dijo que estaba listo para jugar. Está volviendo a ser el jugador que siempre ha sido, y celebramos eso. Se quedará con nosotros mientras lo consideremos apropiado.
“Viendo el partido el otro día, Lamine está en forma para jugar. Tenemos dos partidos muy importantes y necesitamos alinear a nuestros mejores jugadores. Tenemos dos partidos cruciales para clasificar al Mundial, las apuestas son enormes y queremos a los mejores jugadores con nosotros.”
Yamal ha jugado los 90 minutos completos en tres de los últimos cuatro partidos del Barcelona - anotando en tres encuentros consecutivos - pero no sumará a su cuenta de 23 participaciones con la selección absoluta en esta etapa.
España puede asegurar su clasificación para la Copa del Mundo 2026 en su enfrentamiento con Georgia el sábado. A pesar de la disputa en curso entre el Barcelona y la RFEF, se espera que uno de los talentos más emocionantes del planeta esté presente en ese evento en los Estados Unidos, Canadá y México el próximo verano.