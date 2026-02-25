Getty Images Sport
La exguardameta de las Lionesses Mary Earps se disculpa por el «daño» causado por su autobiografía y revela que se reunió con Sarina Wiegman tras su «primera experiencia con la cultura de la cancelación»
De héroe a villano: cómo la autobiografía de Earps causó una gran controversia
La autobiografía de Earps provocó una gran polémica cuando se publicó en noviembre. En ella, afirmaba que Hampton había sido «recompensada» por su «mal comportamiento» por parte de Wiegman y calificaba de «una mierda» la gestión de la selección inglesa en la competición de porteras. Earps fue la portera titular de las Lionesses en su triunfo en la Eurocopa 2022 y en su camino hacia la final de la Copa Mundial Femenina 2023, pero perdió la batalla con Hampton por mantener ese puesto para la Eurocopa 2025, antes de retirarse finalmente de la selección en un anuncio sorprendente justo antes de que comenzara el torneo. Según informó The Telegraph, esto se debió a que Earps no podía aceptar ser la portera suplente.
Earps ahora puede «comprender» la reacción a los comentarios de Hampton y Wiegman.
Earps concedió una serie de entrevistas en torno a la fecha de publicación del libro, pero ahora ha hablado sobre la situación por primera vez en varios meses y ha admitido que, tras haber tenido tiempo para digerirlo todo y reflexionar, puede «entender» la reacción que ha suscitado su autobiografía.
En declaraciones a ITV News, la portera del París Saint-Germain dijo: «Ha sido una época muy loca. Especialmente noviembre y diciembre fueron bastante difíciles. Lo describiría como mi primera experiencia con la cultura de la cancelación y no se lo recomendaría a nadie. Bromas aparte, noviembre y diciembre fueron duros, pero en última instancia se debe a mi libro, que lleva mi nombre y mi cara, y asumo toda la responsabilidad por ello.
No se trataba necesariamente del hecho de que compartiera mis experiencias, sino más bien de la forma en que se expresaron algunas de ellas. La forma en que me expresé en algunos momentos, las decisiones que se tomaron en torno al libro. No solo el libro en sí. Así que, sí, hay un montón de cosas. La situación se descontroló muy rápidamente. Creo que lo único que se puede hacer a partir de ahí es aprender y crecer. Me tomo muy en serio mi responsabilidad como modelo a seguir.
No puedes limitarte a estar en primer plano y disfrutar de las alegrías de la primavera cuando las cosas van realmente bien. Por supuesto, la vida a veces nos da lecciones difíciles, y creo que es importante ser auténtico y responsable también en esos momentos. Creo que eso es lo que deben ser los verdaderos modelos a seguir».
Revelado: la reunión de Earps con Wiegman y las disculpas a los implicados.
Muchos quedaron especialmente sorprendidos por los comentarios de Earps sobre Wiegman, quien volvió a convocar a la portera para la selección inglesa tras su nombramiento como seleccionadora de las Lionesses en septiembre de 2021. La exguardameta del Manchester United llevaba casi dos años sin ser convocada para la selección.
Earps reveló esta semana que se ha reunido con Wiegman, aunque ha preferido mantener en privado los detalles de la conversación. «Me he puesto en contacto con las personas implicadas, he asumido mi responsabilidad y me he disculpado por el daño y el impacto que el libro les habría causado a ellas y a las personas de su entorno», afirmó. «Creo que la conversación más importante para mí fue la que mantuve con Sarina. Tuvimos la oportunidad de vernos en persona y hablar. Fue una conversación muy positiva. Estoy muy agradecida de que pudiéramos hacerlo en persona».
Earps regresará a Inglaterra para recibir un homenaje por su retirada... ¿y quizás para comenzar una nueva etapa profesional?
Earps fue testigo directo de la reacción negativa que suscitó el libro en noviembre, cuando fue abucheada a su regreso a Manchester, donde el PSG se enfrentaba al United en la Liga de Campeones. Sin embargo, muchos apoyaron a la portera en lo que siempre fue una situación intrigante desde el momento en que se hicieron públicos los comentarios de su libro.
Será interesante ver cómo se recibe a Earps en situaciones similares en el futuro, y podría haber un par de ellas en el horizonte. La Federación Inglesa de Fútbol está hablando con la exguardameta número uno de Inglaterra sobre una fecha para celebrar su retirada, después de que no pudiera aceptar una invitación para hacerlo en Wembley antes de un partido amistoso contra China en noviembre. Ella dijo al Telegraph que «con suerte» será en 2026.
Y luego está la situación contractual de Earps. El contrato actual de la jugadora de 32 años con el PSG expira este verano y no sería una gran sorpresa verla regresar a la Superliga Femenina de Inglaterra. «Tendremos que esperar y ver, ¿no?», declaró al Guardian sobre ese tema. «Aún no lo tengo muy claro. Sé que estoy disfrutando mucho en París».
