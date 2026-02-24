La «excusa» de Gianluca Prestianni por los insultos a Vinicius Junior probablemente será desestimada, ya que el extremo del Benfica afirma que la estrella del Real Madrid utilizó el insulto «enano»

El Benfica ha seguido apoyando a Prestianni, y su presidente, Rui Costa, ha criticado la decisión de sancionar al jugador de 20 años con la prohibición de jugar el partido de vuelta.

«No estaba en el campo para saber lo que se dijo o no se dijo; en una situación así, se pueden decir muchas cosas. Creemos en la palabra de nuestro jugador, al que se le está tachando de racista, pero él es todo menos racista», afirmó.

Siempre hemos defendido al jugador, siempre le hemos mantenido informado de todo lo que hacíamos, y solo hablo ahora porque se tomó una decisión, aunque no sea definitiva y, desde nuestro punto de vista, sea injusta. No estaba justificado que el presidente hablara antes de que concluyera el proceso. Al final, no ha habido sentencia, solo una suspensión, pero no tenía sentido hablar de un asunto que aún estaba en proceso».

La defensa de Prestianni de que utilizó un lenguaje homófobo en lugar de racista ha sido denunciada por el portero del Real Madrid Thibaut Courtois, quien declaró: «Es igual de grave porque son insultos homófobos... También he visto las imágenes de la grada del Benfica durante el partido y creo que es deplorable ver eso en un estadio.

«Puede que te guste más o menos un jugador, pero hacer esos gestos es vergonzoso... No he visto si han dicho algo sobre perseguir a sus aficionados que hicieron esos gestos de mono.

Pero con todo lo que ha pasado, hay muchas cosas que no se han hecho bien. Creo que el racismo, la homofobia, todas estas cosas, simplemente no podemos aceptarlas y el insulto es igualmente grave».