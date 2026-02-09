«¡La Europa League no es suficiente!» Mauricio Pochettino vuelve a coquetear con la idea de regresar al Tottenham a pesar de sus vínculos con la selección estadounidense y admite, de forma extraña, que prefiere ganar la Premier League que la Copa del Mundo.

Pochettino puede estar supervisando el desarrollo del fútbol al otro lado del Atlántico, pero su mirada sigue fija en el entorno de alta presión de la Premier League. En una reveladora entrevista en el podcast High Performance, el exentrenador de los Spurs ha vuelto a avivar las llamas de un posible reencuentro con el club al que llevó a la final de la Liga de Campeones de 2019. Con los Spurs atravesando actualmente un periodo difícil bajo la dirección de Thomas Frank, los comentarios públicos de Pochettino sobre las «necesidades» del club parecen una señal deliberada a la jerarquía del Tottenham Hotspur Stadium.

El argentino pasó cinco años exitosos en el norte de Londres, forjando un profundo vínculo emocional con los aficionados que nunca se ha disipado del todo. Aunque sus posteriores etapas en el París Saint-Germain y el Chelsea tuvieron un éxito desigual, su paso por el Tottenham sigue siendo el periodo más destacado de su carrera como entrenador. Sus últimos comentarios sugieren que sigue considerando al club como su «hogar» en el fútbol inglés, y parece cada vez más claro sobre lo que se necesita para que los Lilywhites vuelvan a la cima del fútbol europeo.