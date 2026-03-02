Getty Images
La estrella inglesa Missy Bo Kearns y su novio, también futbolista profesional, anuncian su embarazo, mientras que Leah Williamson, Alessia Russo y otras jugadoras de las Lionesses comparten su emoción por la noticia
Revelado: la centrocampista inglesa Missy Bo Kearns anuncia su embarazo
Kearns hizo pública la noticia el domingo por la noche, publicando un vídeo en Instagram en el que se veía a ella y a su novio, el centrocampista del Luton Town Liam Walsh, pintando las palabras «mamá y papá, 26 de septiembre» en una pared de su casa, al tiempo que revelaba imágenes del bebé tomadas en una ecografía reciente. Los comentarios se llenaron rápidamente de mensajes de estrellas inglesas, compañeras de equipo actuales y antiguas y muchas otras personas que enviaban sus mejores deseos a la pareja, entre ellas Leah Williamson, Lucy Bronze, Beth Mead, Ella Toone, Lauren James, Alessia Russo y Chloe Kelly, que compartieron su emoción.
La entrenadora de las Lionesses, Sarina Wiegman, entusiasmada con las «buenas noticias» para Kearns.
Al ser preguntada sobre la noticia el lunes, en la rueda de prensa previa al partido de clasificación para el Mundial de Inglaterra contra Ucrania, la seleccionadora de las Lionesses, Sarina Wiegman, añadió sus propias palabras de felicitación para Kearns. «Por supuesto, me alegro por ella. Es una gran noticia», dijo. «Por supuesto, dijimos que no estaría disponible para esta concentración, así que ahora está claro [por qué]. Estoy muy contenta por ella, por ellos. Creo que lo está haciendo bien. Por supuesto, no la he visto últimamente, pero he hablado con ella. Espero que todo vaya bien. Se avecina otro periodo increíble para ella».
Georgia Stanway, que se unió a Wiegman en la rueda de prensa, compartió su entusiasmo por tener a una pequeña Leonessa en el campamento en el futuro. «Es algo que nunca hemos experimentado antes, así que será nuevo, pero será realmente genial. Una pequeña distracción».
Una madre y una leona: nuevos horizontes para esta generación de futbolistas inglesas
Será algo nuevo para esta generación de jugadoras inglesas. Ha habido jugadoras en el pasado que han tenido hijos mientras representaban a las Lionesses y es algo que se ha convertido en muy normal para países como Estados Unidos, cuya selección para la Copa Mundial Femenina de 2023 incluía a tres madres: Alex Morgan, Julie Ertz y Crystal Dunn. Pero Katie Chapman, la excentrocampista del Chelsea y del Arsenal, ahora retirada, que representó por última vez a Inglaterra en 2026, fue el ejemplo más reciente de una Lioness que volvió a jugar con su país después de dar a luz, y ahora Kearns podría hacer lo mismo muchos años después.
¿Una pequeña Leonessa en el Mundial? Kearns sigue siendo una buena opción para 2027.
Kearns tiene todas las posibilidades de seguir los pasos de Chapman y jugar en un Mundial como madre, ya que su fecha prevista de parto es nueve meses antes de que comience el torneo de 2027 en Brasil. La estrella del Aston Villa, habitual en las selecciones juveniles de Inglaterra, ha ido creciendo de forma constante hasta llegar a la selección absoluta en los últimos tiempos, debutando con las Lionesses en junio del año pasado, nada menos que en un choque contra la campeona del mundo, España.
No entró en la convocatoria para la Eurocopa, que se celebró unas semanas más tarde, pero fue nombrada suplente para el torneo y, una vez finalizado este, Kearns sumó a su única internacionalidad con Inglaterra dos apariciones más antes de que terminara 2025, en amistosos contra Australia y Ghana.
Las Lionesses no cuentan con mucha profundidad en el centro del campo. Keira Walsh y Georgia Stanway tienen aseguradas las dos posiciones más retrasadas en el centro del campo, con Ella Toone como titular en el puesto de número 10, que también pueden ocupar jugadoras como Lauren James y Jess Park. Pero no hay muchas alternativas para Walsh y Stanway, y Kearns y su compañera en el Villa, Lucia Kendall, se han perfilado recientemente como posibles refuerzos en esa posición.
Por ahora, Kearns se centrará en este nuevo y emocionante capítulo de su vida. Se perderá la próxima fase de clasificación para el Mundial, que comienza el martes contra Ucrania, y el resto de la temporada 2025-26 del Villa, mientras se prepara para dar la bienvenida a su primer hijo. Y cuando piense en volver al campo, habrá muchos más capítulos emocionantes que escribir, con su pequeño a cuestas.
