La estrella del Tottenham sufre una lesión en el ligamento cruzado anterior que le deja fuera para el resto de la temporada, lo que agrava una semana miserable para el club.
Odobert sufre una lesión en el ligamento cruzado anterior.
El Tottenham teme que el centrocampista Wilson Odobert se pierda el resto de la temporada por una grave lesión de rodilla. El jugador de 21 años sufrió la lesión contra el Newcastle y, según L'Equipe, las pruebas a las que se ha sometido revelan una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda . Odobert parece abocado a una larga ausencia de los terrenos de juego y es posible que incluso tenga que pasar por el quirófano. Si se somete a la intervención quirúrgica, no hay ninguna posibilidad de que vuelva a jugar con el Tottenham esta temporada. La noticia supondrá un duro revés para el joven, que ha marcado dos goles y ha dado cinco asistencias en 33 partidos con los Spurs esta temporada. Las esperanzas de Odobert de ganarse un puesto en la selección francesa para el Mundial de 2026 también parecen haberse esfumado.
La crisis de lesiones del Tottenham se agrava
Odobert se suma ahora a la larga lista de lesionados del Tottenham. Los Spurs han sufrido numerosas lesiones a lo largo de toda la temporada y actualmente cuentan con 11 jugadores del primer equipo fuera de combate, entre ellos Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Richarlison, James Maddison, Destiny Udogie, Rodrigo Bentancur, Ben Davies y Lucas Bergvall. Esta situación ha obligado a Frank a lidiar con una plantilla muy mermada durante gran parte de la temporada, lo que ha provocado las críticas del capitán Cristian Romero. Este arremetió contra la directiva del club en las redes sociales, diciendo: «Gran esfuerzo de todos mis compañeros ayer, todos estuvieron increíbles. Quería estar disponible para ayudarles aunque no me encontraba bien, sobre todo porque solo teníamos 11 jugadores disponibles, algo increíble, pero cierto y vergonzoso».
El Tottenham estuvo muy activo en el mercado de fichajes de enero, incorporando a Conor Gallagher, procedente del Atlético de Madrid, y al prometedor lateral izquierdo de 19 años Souza, procedente del Santos. El equipo del norte de Londres también se despidió de Brennan Johnson, que fichó por el Crystal Palace.
El Tottenham recibe la orden de «darles juego a los jóvenes»
El exjugador del Tottenham Tim Sherwood ha instado al club a que alinee a los jóvenes del equipo durante el resto de la temporada. En declaraciones a Casinostugan, afirmó: «Lo que me gustaría ver es que clubes como el Tottenham, que ya no tienen mucho que hacer en la Premier League, recuperaran a sus jugadores cedidos y dieran una oportunidad a los jóvenes. Ya están fuera de la FA Cup. Ya están fuera de la Carabao Cup. O ganan la Champions League o se quedan sin nada. Si recuperan a sus mejores jugadores, como Dejan Kulusevski, sí, pueden ganar la Champions League, pero ahora ya no van a fichar a nadie que marque la diferencia en la Champions League. Den una oportunidad a los jóvenes.
«El Tottenham, con la crisis de lesiones que tiene y en la situación en la que se encuentra, no me da ninguna pena, porque tiene jugadores y los ha echado. Tomemos como ejemplo a Ashley Phillips. ¿Para qué lo ficharon? ¿Por qué lo trajeron del Blackburn? Sé que puede ser una apuesta de futuro, pero ¿cuándo vas a descubrir a estos chicos? Hoy en día, los jugadores están preparados para jugar en el primer equipo cada vez más pronto, así que démosles una oportunidad.
Mikey Moore ha jugado media temporada en el Rangers. Ha estado entrando y saliendo. Traedlo de vuelta. Puede que le vaya mejor en la Premier League, porque es un poco más lenta que en Escocia. A la gente le puede sorprender, pero es cierto. Pónganlo con mejores jugadores y los aficionados también lo aceptarán, en lugar de enviar a estos jugadores y seguir perdiendo. Creo que los aficionados también estarán de acuerdo con eso. De esa manera, realmente estaremos sacando algo de esta temporada en lugar de simplemente desperdiciarla».
Los Spurs buscan nuevo entrenador antes del partido contra el Arsenal.
El Tottenham comenzará ahora la búsqueda de un nuevo entrenador para sustituir a Frank antes de volver a la acción contra el Arsenal en la Premier League el domingo 22 de febrero.
