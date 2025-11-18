La estrella del Real Madrid Kylian Mbappé ahora exige 260 millones de euros del PSG en compensación, pero los gigantes franceses responden con una demanda aún mayor mientras la disputa legal se intensifica
Mbappé aumenta la reclamación de compensación contra el PSG
La prolongada disputa contractual del superestrella francés Mbappe con el Paris Saint-Germain ha alcanzado una nueva fase dramática, con el delantero ahora exigiendo más de 260 millones de euros (229 millones de libras/301 millones de dólares) en compensación a medida que el caso avanza en el tribunal laboral de París. Según un informe reciente de ESPN, el delantero del Real Madrid, que no asistió a la audiencia del lunes, ha aumentado masivamente su reclamo inicial de 55 millones de euros (48 millones de libras/64 millones de dólares), argumentando que el PSG “le debe ese dinero porque su contrato de duración determinada debería ser reclasificado como uno permanente.”
Sus abogados aseguran que esta reclasificación le daría derecho a una compensación completa por despido improcedente, salarios no pagados, bonificaciones e indemnización, además de daños sustanciales. Su equipo legal declaró: “Kylian Mbappe no está pidiendo nada más allá de lo que la ley prevé; simplemente busca el cumplimiento de sus derechos legales, como haría cualquier empleado.”
La denuncia de Mbappe también alega acoso moral, trabajo no declarado e incumplimientos del deber de buena fe del PSG, señalando su marginación en 2023 después de informar al club de que no extendería su contrato. El delantero fue excluido de una gira de pretemporada y obligado a entrenar con jugadores marginales, una práctica descrita en Francia como “lofting.”
El caso surge del deterioro de las relaciones tras la negativa de Mbappe de activar la extensión opcional en su contrato de 2022, una decisión que dejó al PSG enfrentando la perspectiva de perder un activo de 300 millones de euros (264 millones de libras/347 millones de dólares) gratuitamente, y que finalmente ocurrió.
Acusaciones de PSG por pérdida de ingresos y daño reputacional
El PSG ha respondido con una contrademanda colosal de 440 millones de euros (387 millones de libras/510 millones de dólares), argumentando que la salida de Mbappé en una transferencia gratuita infligió un daño financiero y reputacional severo. El club insiste en que actuó de mala fe durante el último año de su contrato, y PSG dice en un comunicado: “El club ha presentado evidencia que demuestra que el jugador actuó deslealmente al ocultar su decisión de no extender su contrato durante casi once meses, entre julio de 2022 y junio de 2023, privando así al club de cualquier posibilidad de organizar una transferencia.”
El PSG además argumenta que Mbappé incumplió lo que ellos describen como un acuerdo verbal para renunciar a ciertos bonos a cambio de ser reincorporado al equipo durante la temporada 2023-24. Su comunicado añade: “El jugador impugnó un acuerdo alcanzado con el club en agosto de 2023, que preveía una reducción en su remuneración si decidía irse libremente, con el fin de preservar la estabilidad financiera del club tras la inversión excepcional realizada.”
Los campeones franceses también negaron categóricamente las acusaciones de presión psicológica o maltrato, que Mbappé ha estado reclamando. El PSG enfatiza que Mbappé aún jugó en más del 94% de los partidos oficiales de esa temporada, reforzando que todas las “decisiones deportivas fueron tomadas por un entrenador que ahora es ganador de la Champions League.”
El entorno de Mbappé desafía las acusaciones del PSG y relata el período de aislamiento.
El equipo legal del capitán francés ha rechazado firmemente la narrativa del PSG, insistiendo que el club nunca proporcionó prueba alguna de un acuerdo para renunciar a las bonificaciones. El jugador sostiene que fue objeto de “acoso moral”, señalando su exclusión de las giras de pretemporada y el entrenamiento forzado lejos del primer equipo. Su equipo argumenta que este trato creó un “ambiente laboral hostil” y violó las obligaciones del club bajo el código laboral francés.
Sus abogados destacan que el apartamiento de Mbappe comenzó poco después de informar al PSG que no extendería su contrato, afirmando que esto supuso un intento claro de presionarlo para renovar. Repitieron que el PSG “nunca ha producido ninguna evidencia” de un pacto verbal sobre bonificaciones o reducciones salariales.
Una sentencia judicial podría redefinir las disputas contractuales en el fútbol europeo
El delantero estrella, que dejó el PSG habiendo marcado un récord del club con 256 goles en 308 partidos, cree que las acciones del club fueron motivadas por la frustración ante su decisión de marcharse gratis. Su equipo insiste en que el PSG utilizó tácticas de presión pública para influir en la narrativa sobre su salida, una afirmación que el club niega vehementemente.
Esta confrontación legal se ha convertido rápidamente en una de las disputas jugador-club más grandes y complejas que el fútbol europeo haya visto jamás, y las reclamaciones combinadas empujan el potencial resultado financiero a una cifra sin precedentes en casos laborales en el fútbol.
Se espera que el tribunal tome una decisión el 16 de diciembre, aunque el caso podría prolongarse debido a apelaciones.