La estrella del Getafe sugiere que Antonio Rüdiger merece una sanción de 10 partidos por intentar romperme la cara, después de que el defensa del Real Madrid se saliera con la suya tras una brutal entrada
Rico exige justicia igualitaria y una suspensión prolongada.
Tras el partido, Rico, visiblemente conmocionado, no se contuvo al evaluar la entrada que le dejó agarrándose la cara con dolor. Rico sugirió que la falta de intervención interna por parte de los árbitros era una señal de parcialidad, alegando que un jugador de un club más pequeño habría enfrentado consecuencias mucho más severas por la misma acción. «Si hubiera sido al revés, me habrían sancionado con la misma suspensión de 10 partidos o no habría jugado en toda la temporada. No sé para qué sirve el VAR. Creo que es para estas situaciones», declaró Rico a Deportes COPE en una explosiva entrevista tras el pitido final.
El defensa del Getafe sigue insistiendo en que las acciones de Rudiger fueron el resultado directo de un desacuerdo previo en el campo, y no una colisión accidental durante el transcurso del juego. La frustración de Rico fue compartida por sus compañeros de equipo y el cuerpo técnico, que vieron cómo la impresionante volea de Martín Satriano en la primera parte aseguraba una famosa victoria para los menos favoritos, mientras que el momento más violento del partido quedó impune por parte del árbitro y la sala del VAR.
¿Agresión o accidente? El debate continúa.
«Fue una agresión; se veía claramente que iba a golpearme a propósito. En la jugada anterior, tuvimos un encontronazo que acabó en falta y, mientras regresaba a la defensa, me dijo algunas cosas. Justo en la siguiente jugada, me llegó el balón y se ve cómo incluso empuja a su compañero para golpearme en la cara. Si me hubiera pillado en una mala posición, podría haberme dejado tirado en el césped», añadió Rico.
A pesar de la gravedad del contacto, el equipo arbitral no vio motivos para detener el juego ni mostrar ninguna tarjeta. Esta decisión provocó la ira del experto árbitro español Pérez Burrull, quien afirmó que el defensa del Real Madrid debería haber sido expulsado por golpear a Rico en la cara con la rodilla. «Es una acción que debería haber sido revisada por el VAR», declaró a Radio Marca. «En mi opinión, el defensa del Real Madrid debería haber sido expulsado porque golpeó a Rico en la cara con la rodilla».
Castaño condena el brutal acto de agresión
Las figuras mediáticas en España han sido igualmente mordaces con el incidente. El destacado comentarista Juanma Castaño se sumó al coro de desaprobación, describiendo la entrada en los términos más duros posibles ante su audiencia. «Una de las faltas más brutales que hemos visto nunca», afirmó Castaño durante su análisis posterior al partido. «Es un acto de agresión que podría haber durado varios partidos».
El partido terminó en un caos aún mayor, ya que ambos equipos se quedaron con 10 hombres en los últimos momentos del tiempo de descuento, aunque ninguna de las expulsiones estuvo relacionada con el incidente de Rudiger. Franco Mastantuono recibió una tarjeta roja directa por insultar al árbitro, una muestra de la enorme presión que está sufriendo actualmente el entrenador Álvaro Arbeloa. Por su parte, Adrián Liso, del Getafe, fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla por perder tiempo, aunque su salida no empañó la celebración del equipo visitante, que se alejó aún más de la zona de descenso.
El Real Madrid en crisis mientras los aficionados se vuelven en su contra
Más allá del drama disciplinario, el ambiente en el Santiago Bernabéu se volvió tóxico cuando los aficionados locales vieron cómo su equipo quedaba a cuatro puntos del líder de la Liga, el Barcelona. Se escucharon cánticos de «Florentino dimite» en todo el estadio, dirigidos al presidente del club, Florentino Pérez, mientras que muchos aficionados decidieron abandonar el recinto mucho antes de que terminaran los 90 minutos. La derrota supone un importante revés para la etapa de Arbeloa, ya que el equipo se enfrenta ahora a un partido decisivo contra el Celta de Vigo antes de un difícil encuentro de la Liga de Campeones contra el Manchester City.
Por ahora, Rudiger sigue disponible para jugar, pero es poco probable que la polémica en torno a su «brutal» entrada se disipe pronto.
