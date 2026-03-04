La estrella del Fulham y de México, Raúl Jiménez, se sitúa por encima de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Harry Kane en un aspecto clave

Jiménez se mostró optimista al explicar sus razones para situarse en lo más alto de la clasificación, afirmando: «Te guste o no, tengo un mejor porcentaje de aciertos que todos los que has mencionado. No sé si soy el mejor del mundo, pero es algo que me caracteriza. Me mantendré fiel a mí mismo». Es una afirmación audaz para cualquier jugador, pero las estadísticas sugieren que el exjugador del Wolverhampton tiene muchas pruebas que respaldan su confianza cuando se planta frente al balón.

De hecho, las cifras ilustran una marcada diferencia en cuanto a eficacia en comparación con los dos jugadores que han dominado el Balón de Oro durante casi dos décadas. Aunque Messi marcó recientemente un brillante doblete con el Inter de Miami, su porcentaje de conversión de penaltis en su carrera es de aproximadamente el 77,8 % (112 de 144). Por su parte, Ronaldo ha sido diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva tras un partido en el que, de forma inusual, falló un lanzamiento de penalti, lo que deja su promedio en el 83,5 % (182 de 218), unas cifras que palidecen en comparación con el asombroso 96 % de éxito de Jiménez.