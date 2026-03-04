Getty Images Sport
La estrella del Bayern de Múnich afirma que Vincent Kompany «sabe lo que me motiva» y revela el «importante» papel del entrenador en su ascenso al estrellato
El efecto Kompany: llevando a Pavlovic al siguiente nivel
Pavlovic, de 21 años, ha jugado 32 partidos con el Bayern en todas las competiciones en lo que va de temporada, 25 de ellos como titular, mientras el Bayern sigue impresionando en la Bundesliga, la Liga de Campeones y la DFB-Pokal. Su ascenso a la fama en el gigante bávaro es una prueba de su talento, pero él insiste en que gran parte del mérito es del entrenador belga Kompany.
En una entrevista con Sky Sport, Pavlovic destacó cómo el técnico belga ha sido fundamental para perfeccionar su juego, especialmente en el aspecto defensivo. «Vincent Kompany tiene una gran influencia. Simplemente sabe cómo juego al fútbol, cómo funciono, y también me ha llevado a otro nivel en defensa. Por eso es muy importante y es muy divertido jugar a sus órdenes», explicó el centrocampista.
Desestimando los rumores sobre su salida
A pesar de su actual condición de figura clave del campeón alemán, Pavlovic tuvo que abordar los rumores que circulaban desde hacía tiempo sobre su etapa en la cantera del club. Según algunas informaciones, el centrocampista habría considerado abandonar el club durante su etapa en las categorías sub-15 y sub-16 debido a su falta de desarrollo físico en comparación con sus compañeros.
Sin embargo, el jugador de 21 años se apresuró a desmentir esas afirmaciones, insistiendo en que su lealtad al club nunca ha flaqueado. «Es un rumor falso. Nunca pensé en dejar el Bayern. Siempre quise triunfar aquí, nunca me rendí y siempre seguí adelante. Incluso cuando pasé por momentos más difíciles porque era pequeño, físicamente aún demasiado pequeño. Pero para mí, dejar el FC Bayern no era una opción», afirmó Pavlovic con firmeza.
La mentalidad ganadora
Esa resiliencia forma parte de un marco psicológico más amplio que Pavlovic atribuye a su educación. El centrocampista cree que su obstinada negativa a aceptar la derrota ha sido el principal motor de su transición de una promesa de la cantera a internacional absoluto con Alemania. Esta mentalidad «ganadora» es algo que lleva consigo cada vez que salta al campo con el gigante de la Bundesliga.
«Ese ha sido siempre mi lema, incluso cuando era pequeño. Que siempre quiero ganar, siempre quiero conseguirlo todo. También lo heredé de la educación que me dieron mis padres. Por eso siempre tengo un lema: ser un ganador, no un perdedor», añadió, ilustrando la mentalidad de élite necesaria para sobrevivir en un club como el Bayern de Múnich.
Elogios para Lennart Karl
Pavlovic también dedicó tiempo a hablar sobre la aparición de la última sensación adolescente del Bayern, Lennart Karl. El joven delantero ha entrado recientemente en la plantilla del primer equipo, y Pavlovic, que siguió un camino similar, sigue de cerca su evolución y le ofrece consejos sobre cómo manejar las inevitables presiones del fútbol profesional a una edad tan temprana.
«Creo que nadie ha conseguido tan pronto como Lennart Karl llegar a ser profesional aquí y convertirse en titular en tantos partidos. Por eso es tan notable, sobre todo a su edad. Lo que siempre le digo es que no debe dormirse en los laureles y que debe seguir trabajando cada día. Debe jugar y darlo todo. Por supuesto, también hay fases más difíciles, por ejemplo, cuando no se juega tan a menudo. Pero eso es simplemente parte del juego y todo el mundo lo pasa en algún momento», concluyó Pavlovic.
