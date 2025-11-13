La estrella del Atlético de Madrid Andrea Medina sufre una "lesión cerebral traumática" durante el partido de la Champions League Femenina, con una actualización positiva sobre su condición

Medina estuvo involucrada en una espeluznante colisión con la internacional italiana Barbara Bonansea. Se derrumbó en el césped poco después de ese encuentro y quedó inerte en el campo mientras los médicos eran llamados. Después de recibir tratamiento en el campo, la defensora internacional española sub-23 fue llevada en camilla y trasladada al hospital en una ambulancia.

La experimentada locutora inglesa Jacqui Oatley fue una de las que cubría el partido para Disney+. Ella reaccionó a las aterradoras escenas publicando en las redes sociales: “Esto es horrendo. Acabamos de comentar el partido del Atlético de Madrid en la @UWCL contra la Juventus para Disney+ y la joven lateral izquierda española Andrea Medina cayó repentinamente. Recibió un tratamiento urgente y extenso antes de ser retirada en camilla. Le deseamos lo mejor y esperamos que esté bien.”