La estrella del Arsenal, Alessia Russo, disfruta de la «irreal» perspectiva de enfrentarse al Chelsea en los cuartos de final de la UWCL
Russo lleva a los Gunners a los cuartos de final
El Arsenal aseguró su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina con una profesional victoria por 3-1 sobre el equipo belga. El resultado coronó una contundente victoria por 7-1 en el global, lo que garantiza que las actuales campeonas sigan en la lucha por defender su corona europea. Russo fue la protagonista de la noche, al marcar dos goles que aseguraron el pase de las Gunners a la siguiente ronda.
El equipo del norte de Londres dominó el partido en Meadow Park, con Russo abriendo el marcador antes de que Mariona Caldentey restableciera la ventaja desde el punto de penalti. Russo añadió entonces su segundo gol de la noche para acabar con cualquier esperanza de remontada belga, lo que supuso el pase a cuartos de final contra sus rivales de la capital.
«Es muy emocionante y es un equipo que conocemos muy bien», declaró Russo a Disney+ cuando le preguntaron por el próximo sorteo. «Cuando juegas la Champions League y te acercas a la final, te enfrentas a equipos muy fuertes. Jugar contra el Chelsea, un equipo inglés, algo a lo que probablemente no estamos tan acostumbradas en cuartos de final, será increíble».
Una colisión de pesos pesados totalmente inglesa
El sorteo de cuartos de final ha deparado un enfrentamiento apasionante, ya que el Arsenal se prepara para enfrentarse al Chelsea, su rival en la Superliga femenina. Aunque las competiciones europeas suelen suponer un respiro respecto a la familiaridad de las ligas nacionales, este sorteo garantiza un derbi londinense de alto nivel en el escenario continental. Para Russo y sus compañeras, este partido representa un punto de referencia para el crecimiento del fútbol inglés.
El Chelsea de Sonia Bompastor supondrá una dura prueba para las Gunners, ya que ambos equipos están desesperados por asegurarse un puesto en las semifinales. La historia entre estos dos clubes añade un toque extra de dramatismo al encuentro, ya que cambian sus habituales batallas ligueras por una lucha por convertirse en las reinas de Europa.
«Dos grandes equipos se enfrentan por un puesto en las semifinales. Es increíble», añadió Russo.
La confianza se dispara en el campamento del Arsenal
«Estamos jugando bien, estamos jugando buen fútbol y eso genera confianza en todas», explicó Russo al reflexionar sobre la trayectoria actual del equipo. La delantera señaló que el ambiente tanto en Meadow Park como en el campo de entrenamiento de London Colney ha cambiado, ya que la plantilla ha encontrado su ritmo en el momento perfecto.
«Además, estamos ganando, estamos consiguiendo resultados de diferentes maneras y todos están contribuyendo de diferentes maneras, así que creo que el ambiente en todo el equipo en general es muy positivo», continuó.
El entrenador del equipo belga, Arno Van den Abbeel, no tardó en reconocer la diferencia de calidad tras el pitido final. «En la primera parte aprovechamos nuestros momentos, tuvimos algunas buenas oportunidades. En la segunda parte ellas lo dieron todo y tuvimos algunas buenas ocasiones, pero, por desgracia, se nota la calidad del Arsenal», admitió.
«El más mínimo error que cometes o el momento en el que tienes que hacer cambios en tu estructura y ellas realmente jugaron muy bien. Obviamente, se merecen pasar y nosotros estamos muy orgullosos del camino que hemos recorrido hasta ahora».
La atención vuelve a las obligaciones domésticas antes de las noches europeas.
El Arsenal volverá ahora a centrar su atención en la competición nacional, donde se enfrentará al Bristol City en la cuarta ronda de la FA Cup el domingo. El cuerpo técnico estará muy pendiente del estado físico de jugadoras clave como Russo y Caldentey para garantizar que la plantilla esté en plena forma para las decisivas semanas que se avecinan. Por otra parte, el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina del Arsenal contra el Chelsea está previsto para finales de marzo, y el de vuelta para la semana siguiente.
