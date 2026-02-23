Getty Images
Traducido por
La estrella de Ted Lasso destituida de su cargo de entrenador jefe de la Liga Nacional tras solo ocho meses
El canterano del Tottenham, despedido por un equipo de la National League
Con partidos cruciales en la liga y la copa a la vuelta de la esquina, se ha tomado la decisión de relevar a Cox de sus funciones y buscar inspiración en una nueva voz en el banquillo. Una lamentable racha de una sola victoria en los últimos 13 partidos de la National League ha provocado un cambio radical en el oeste de Londres.
Cox, que se formó en la cantera del Tottenham y pasó gran parte de su carrera en equipos que no pertenecían a la liga, jugó en el Wealdstone entre 2016 y 2018. Su regreso a un entorno familiar no ha salido como estaba previsto.
Por qué Wealdstone decidió prescindir del entrenador Cox
El presidente del club, Rory Fitzgerald, confirmó la salida de Cox en un comunicado: «Con tantos partidos aún por disputar esta temporada, nuestra opinión compartida era que se necesitaba urgentemente una nueva energía y un nuevo impulso para que todos volvieran a centrarse en los retos que nos esperan tanto en la liga como en la copa.
Como todos los equipos, hemos tenido nuestros problemas con las lesiones a lo largo de la temporada, pero creemos que nuestra plantilla puede recuperar la forma que tenía al principio de la temporada, lo que nos garantizaría la permanencia en la Liga Nacional y nos daría una gran oportunidad de llegar a Wembley. En nombre de la junta directiva, me gustaría desearle a Sam lo mejor para su futura carrera como entrenador de fútbol».
En un comunicado oficial del club se lee: «La junta directiva del Wealdstone FC ha acordado esta tarde por unanimidad la decisión de destituir a Sam Cox del cargo de entrenador.
El cambio también supone la salida inmediata del club del analista Liam Badcock, que se une a Sam.
El Wealdstone FC quiere expresar su más sincero agradecimiento a Sam y Liam por su dedicación y contribución al club. El entrenador del primer equipo, Danny Payne, junto con el resto del equipo técnico, se hará cargo de los asuntos del equipo para el partido de este martes en casa contra el Brackley Town».
Cox ve despejada la agenda antes del regreso de Ted Lasso.
El Wealdstone, que se encuentra en la sexta ronda de la FA Trophy, ocupa el puesto 17 en la tabla de la National League, a seis puntos de la zona de descenso. Cuenta con partidos pendientes frente a sus rivales más cercanos y se enfrentará al Brackley Town, al Braintree y al Morecambe en sus tres próximos encuentros, equipos que se encuentran justo por encima o por debajo de él en la clasificación.
Cox ha visto cómo se despejaba su agenda mientras los fans de todo el mundo esperan con impaciencia el regreso de Ted Lasso a los servicios de streaming globales. La cuarta temporada de la serie está en producción, con tramas que toman una dirección diferente.
- Apple TV
Ted Lasso, temporada 4: se prometen nuevos personajes y tramas
Nick Mohammed, que interpreta al utillero convertido en entrenador Nathan Shelley, ha contado a Collider qué podemos esperar de la próxima entrega de las aventuras del AFC Richmond: «Creo que lo mejor es guardar el secreto. Mira, sé que se trata de un grupo de personajes completamente diferente. ¡Ni siquiera puedo hablar de ello sin desvelar nada! Tendremos que esperar a ver qué pasa. Tendremos que ver quién aparece, dónde y cuándo. Pero sé que lo están rodando ahora y he estado relacionándome con todos ellos. Todos están muy bien, así que ya veremos qué pasa».
Anteriormente había dicho sobre el regreso de Ted Lasso, cuya tercera temporada terminará en mayo de 2023: «Las tramas de la temporada 3 sugerían que había un verdadero sentido de finalidad. Ted vuelve a casa, ¿no? Pero había suficientes elementos que sugerían que había un camino para que volviera. No lo sabíamos con certeza, y siempre dependía de Jason si quería hacer más».
El actor de Hollywood Jason Sudeikis, que interpreta al personaje principal y es guionista de la serie, ha decidido que hay más historias que contar. Aún no hay ninguna noticia oficial sobre cuándo se estrenará la cuarta temporada de Ted Lasso.
Anuncios