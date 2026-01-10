Getty Images Sport
La estrella de los Spurs, Cristian Romero, se enfrenta a una sanción ampliada a pesar de haber cumplido una suspensión contra el Crystal Palace
El capitán de los Spurs se perderá el choque de la FA Cup contra el Villa.
Kevin Danso sustituyó a Romero en el éxito en Selhurst Park, pero el internacional argentino regresó al equipo para el empate 0-0 del día de Año Nuevo con Brentford. Romero mantuvo su lugar para el empate 1-1 con Sunderland y la derrota 3-2 en Bournemouth el miércoles por la noche.
Mathys Tel adelantó a los Spurs temprano en el Vitality Stadium, pero Bournemouth fue por delante en el descanso después de los goles de Evanilson y Junior Kroupi. Joao Palhinha anotó un empate acrobático en el minuto 78, y parecía suficiente para rescatar un punto para el equipo de Thomas Frank.
Sin embargo, Antoine Semenyo disparó un gol ganador en el tiempo de descuento de la segunda mitad con su último gol para los Cherries antes de su traslado al Manchester City. Semenyo, quien ha anotado 10 goles de liga esta temporada, completó su cambio al Etihad Stadium el viernes por la mañana.
Mientras tanto, los Spurs esperan volver a la senda de la victoria en la FA Cup el sábado por la noche cuando se enfrenten al Aston Villa en el Tottenham Hotspur Stadium, pero Frank no podrá contar con el capitán Romero después de que el exjugador del Atalanta recibiera una suspensión adicional de un partido.
Romero fue sancionado en relación con su expulsión contra el Liverpool
Un comunicado en el sitio web oficial del Tottenham decía: "Cristian Romero no estará disponible para el partido de la tercera ronda de la FA Cup contra el Aston Villa este sábado. Nuestro capitán ha recibido una suspensión de un partido por parte de una Comisión Reguladora Independiente tras una audiencia relacionada con su acusación por parte de la FA el 24 de diciembre. Ahora estará al margen mientras comenzamos nuestra campaña de la FA Cup 2025/26 en el Tottenham Hotspur Stadium este fin de semana."
Romero fue inicialmente acusado por la FA en Nochebuena en relación con su conducta tras su expulsión. "Cristian Romero del Tottenham Hotspur ha sido acusado tras su partido de la Premier League contra el Liverpool el sábado 20 de diciembre," decía un comunicado de la FA.
"Se alega que actuó de manera inapropiada al no abandonar el campo de juego rápidamente y/o comportarse de manera confrontacional y/o agresiva hacia el árbitro del partido después de ser expulsado en el minuto 93. Cristian Romero tiene hasta el viernes 2 de enero de 2026 para responder."
Publicación en redes sociales de Romero tras la derrota ante Bournemouth
Romero se metió recientemente en problemas con el Tottenham por una publicación de Instagram tras la derrota 3-2 ante el Bournemouth el miércoles, durante la cual el defensa central pareció criticar a la directiva. "En momentos como este, deberían ser otras personas las que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado ocurriendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien, para contar algunas mentiras," decía la publicación, aunque la línea sobre las "mentiras" fue posteriormente eliminada.
Sin embargo, tras una reunión entre Romero, Frank y el codirector deportivo Johan Lange, el Tottenham confirmó que el asunto se ha resuelto internamente y sin castigo. "Es nuestro capitán, no ha sido multado," confirmó Frank. "Es algo interno, pero no lo hemos hecho. Creo que hay muchas maneras de lidiar con diferentes situaciones. Hemos optado por tener una buena conversación con él, entender su postura, manejarlo internamente y eso es todo lo que tengo que decir."
El danés agregó que el arrebato en las redes sociales fue un "error" y no disminuyó el valor de Romero como líder. "Lo dije cuando lo nombré capitán, que aunque es un jugador experimentado, ha intentado mucho, aún es un líder joven. De hecho, estoy muy contento con su actuación anoche, creo que fue un verdadero capitán en muchos aspectos a lo largo del partido. Hablando en el descanso cuando íbamos perdiendo 2-1, mantener la fe, seguir haciendo las cosas bien.
"Pero también cuando eres un líder joven a veces cometes un error, por supuesto es bueno mantenerlo internamente."
Los Spurs tienen una serie de ausencias.
La ausencia de Romero se suma a los problemas constantes de Frank. El danés perdió tanto a Lucas Bergvall como a Rodrigo Bentancur por lesión el miércoles por la noche, mientras que Mohammed Kudus también estará fuera en el futuro previsible.
Además, Dominic Solanke, James Maddison, Dejan Kulusevski y Destiny Udogie siguen fuera, mientras que Yves Bissouma y Pape Sarr están en servicio internacional en la Copa Africana de Naciones.
