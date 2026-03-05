La estrella de las Lionesses, Georgia Stanway, está demostrando por qué será un fichaje estrella este verano, ahora que se avecina su traspaso al Arsenal

Stanway termina su contrato con el Bayern de Múnich este verano y, desde que anunció que no renovará con el club alemán, ha quedado claro que fichará por el Arsenal como agente libre. Cuando le preguntaron a principios de esta semana si tenía ya claro su futuro, la centrocampista respondió: «Muy claro. He mantenido muchas conversaciones con gente, también con Sarina [Wiegman], y tarde o temprano lo sabréis».
Es uno de los secretos peor guardados del fútbol femenino, al igual que la llegada, también aparentemente inminente, de Ona Batlle, procedente del Barcelona, al norte de Londres en otra transferencia gratuita. Pero que ninguno de estos acuerdos sorprenda a nadie cuando finalmente se anuncien no significa que no sean grandes fichajes. Más bien al contrario, de hecho, la actuación de Stanway con dos goles para Inglaterra esta semana solo subraya aún más por qué este movimiento es ideal tanto para ella como para el Arsenal.