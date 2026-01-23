La estrella de la USWNT, Trinity Rodman, firma un contrato récord de la NWSL con el Washington Spirit

Fue toda una ocasión el jueves, cuando la propietaria de Spirit, Michele Kang, la presidenta de operaciones de fútbol Haley Carter y la CEO Kim Stone compartieron el anuncio en Los Ángeles en el BMO Stadium. Rodman ya estaba en Los Ángeles antes del partido de la Selección Femenina de Estados Unidos contra Paraguay el sábado en Carson, California.

“No puedo decirles lo emocionada que estoy. Tuve que esperar mucho por esto", dijo Kang en la conferencia de prensa.

Rodman destacó que la familiaridad de estar en el área de D.C. y la ambición del Spirit de querer competir hicieron que la decisión fuera fácil.

“He hecho del DMV mi hogar y del Spirit mi familia, y sabía que aquí era donde quería entrar en el próximo capítulo de mi carrera”, dijo Rodman. “Estoy orgullosa de lo que hemos construido desde mi temporada de novata, y estoy emocionada por hacia dónde se dirige este club. Estamos persiguiendo campeonatos y elevando el estándar, y no puedo esperar para seguir haciendo eso con mis compañeras de equipo y los mejores fanáticos de la NWSL.”

Rodman ha causado un impacto en el Spirit desde su primera temporada, obteniendo los honores de Novata del Año de la NWSL 2021 y también registrando la asistencia ganadora del campeonato ese año. Desde su primera temporada profesional, ha logrado convertirse en la jugadora más joven en la historia de la liga en alcanzar 50 contribuciones de gol en su carrera. Además, actualmente tiene el récord de asistencias de todos los tiempos del Spirit, superando a la leyenda de la USWNT Crystal Dunn con 14 asistencias en una temporada regular.