¡La escapada de Cole Palmer por San Valentín! La estrella del Chelsea se va a Dubái mientras sus compañeros de equipo viajan a Hull

El centrocampista del Chelsea Palmer optó por un cambio de aires el día de San Valentín y voló a Dubái con su pareja, Olivia Holder, mientras sus compañeros de equipo se aseguraban una victoria por 4-0 en la FA Cup contra el Hull el viernes por la noche.

El internacional inglés no viajó con el equipo y, en su lugar, se dirigió a Oriente Medio para disfrutar de unas breves vacaciones de invierno. Holder documentó el viaje en Instagram, compartiendo fotos desde su hotel que rápidamente circularon por Internet. En una de las imágenes se veía a Palmer reflejado en el espejo detrás de Holder mientras ella posaba con un ramo de rosas. En otra se veía una selección de regalos, entre ellos un bolso de Chanel, lo que sugiere un lujoso primer San Valentín juntos después de que la pareja comenzara a salir a finales del año pasado.

Según se informó, la pareja también pasó una noche en el GAL de Dubái, un restaurante de alta gama especializado en cocina turco-mediterránea.