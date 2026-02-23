La delantera del Arsenal Olivia Smith es retirada en camilla y trasladada al hospital tras sufrir una preocupante lesión en el partido de la FA Cup femenina contra el Bristol City

La entrenadora del Gunners, Renee Slegers, se mostró encantada de que su equipo lograra su séptima victoria consecutiva y otro partido sin encajar goles. Después del partido, declaró a los medios oficiales del club: «Estoy contenta con la victoria y con que sigamos progresando. Otra vez sin encajar goles. Creo que no les hemos dado muchas oportunidades, salvo un par de jugadas a balón parado.

Sí, es muy importante terminar la fase de esta manera. Creo que llevamos siete victorias consecutivas, así que estoy muy contenta. Las jugadoras han hecho un trabajo increíble en esta fase. Ahora se van de gira y estoy deseando seguir adelante en la siguiente fase.

Es la consistencia de las pequeñas acciones y comportamientos positivos, tanto dentro como fuera del campo, lo que ha estado a un nivel realmente alto. Y luego creo que, sean cuales sean las circunstancias, sean cuales sean las condiciones, y con la calidad que tenemos, podemos ganar partidos con esa base. Así que ha sido increíble».

El Arsenal estará ansioso por asegurarse de que su impulso no se vea frenado por otro parón internacional, ya que varias estrellas veteranas están a punto de partir con sus respectivas selecciones. Slegers se quedará en Inglaterra trabajando en los planes tácticos para los próximos partidos.

Añadió: «Las jugadoras se van a marchar, cambiarán de entorno y representarán a sus países. Nosotras nos quedaremos aquí planificando la siguiente fase. Es una ventana más larga, así que estaremos sin ellas durante más tiempo. Pero estamos deseando que lleguen los dos cuartos de final que vamos a jugar y los partidos de la WSL».