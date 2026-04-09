La decisión de Flick enfada a una estrella del Barcelona

Robert Lewandowski, delantero del Barcelona, se mostró decepcionado tras ser sustituido al final de la primera parte del partido contra el Atlético de Madrid, disputado ayer miércoles.

El Barcelona perdió 0-2 en el Spotify Camp Nou en la ida de cuartos de la Liga de Campeones.

La expulsión de Pau Cubarsi complicó la estrategia y, tras el descanso, Hans Flick retiró a Lewandowski y a Pedri.

Al descanso, Flick retiró a Lewandowski y a Pedri, quien tenía molestias físicas; la sustitución del polaco fue técnica, y entró Marcus Rashford como delantero centro.