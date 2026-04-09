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La decisión de Flick enfada a una estrella del Barcelona

Barcelona vs Atlético Madrid
Barcelona
Atlético Madrid
Liga de Campeones
H. Flick
R. Lewandowski
España

A pesar del respeto mutuo, Fleck decepcionó a Lewandowski.

Robert Lewandowski, delantero del Barcelona, se mostró decepcionado tras ser sustituido al final de la primera parte del partido contra el Atlético de Madrid, disputado ayer miércoles.

El Barcelona perdió 0-2 en el Spotify Camp Nou en la ida de cuartos de la Liga de Campeones.

La expulsión de Pau Cubarsi complicó la estrategia y, tras el descanso, Hans Flick retiró a Lewandowski y a Pedri. 

Al descanso, Flick retiró a Lewandowski y a Pedri, quien tenía molestias físicas; la sustitución del polaco fue técnica, y entró Marcus Rashford como delantero centro.

  • La decisión de Flick no le gustó a Lewandowski

    Según Sport, Lewandowski no vio con buenos ojos la decisión de Flick, sobre todo en un partido clave donde el Barça podría haber necesitado un nueve en la segunda parte.

    El polaco fue titular para conectar con los centrales y abrir espacios, ganó algunos balones aéreos, pero sufrió una marca muy estrecha en un duelo de ritmo alto. 

    A pesar de algunos fallos en la presión, que precedieron a la expulsión, Lewandowski tuvo ocasiones de marcar.

    Aunque mantiene una relación respetuosa con Flick, el polaco cree que podría haber ayudado en la segunda parte, ya que no tenía lesión.

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