La cita con el destino del Arsenal: Eliminar al Real Madrid de la Champions League cambiaría la realidad europea de los Gunners

Real Madrid vs Arsenal

Muy rara vez los equipos tienen la oportunidad de vencer a Los Blancos en Europa, y hacerlo ahora cambiaría por completo la narrativa sobre el equipo

Manchester United. Manchester City. Chelsea. Liverpool. Tottenham Hotspur. West Ham United. Nottingham Forest. Aston Villa. Ipswich Town. ¿Qué tienen en común estos equipos?

La respuesta es que todos han ganado trofeos europeos que aún están activos. Como probablemente notaste, el Arsenal, el tercer club inglés más exitoso de todos los tiempos por honores, no está nombrado. La incapacidad de los Gunners para transformar décadas de dominio doméstico en gloria continental es un misterio hasta el día de hoy. Ni siquiera pueden culparlo a una maldición al estilo Benfica después del triunfo de la Copa de Europa de 1962.

Los londinenses del norte han ganado dos torneos europeos que ya no existen: la Copa de Ferias, que no fue organizada por la UEFA hasta que fue reemplazada por la Copa de la UEFA en 1971, y la Recopa de Europa, que fue absorbida por la Copa de la UEFA (alabada sea la Copa de la UEFA, por cierto). Así que no es como si fueran completos desconocidos fuera de las Islas Británicas, al menos.

Sin embargo, una nueva era está amaneciendo. El Arsenal está a punto de cambiar su huella europea para mejor, escribiendo un nuevo legado para una generación de esperanzados, soñadores y optimistas. Todo comienza con el Real Madrid.