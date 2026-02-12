AFP
La carrera por Robert Lewandowski se recrudece, ya que el Atlético es uno de los cuatro clubes que han presentado ofertas por la estrella del Barcelona.
Los gigantes europeos y la MLS al acecho
La carrera por hacerse con los servicios de uno de los goleadores más prolíficos de Europa ya está oficialmente en marcha. Con el contrato actual de Lewandowski en el Barcelona a punto de expirar el 30 de junio, clubes de todo el mundo se están posicionando para fichar al veterano delantero con una transferencia gratuita. Según Mundo Deportivo, el jugador de 37 años ha recibido cinco propuestas serias para continuar su carrera futbolística fuera de Cataluña.
Entre los pretendientes más interesantes se encuentra el Atlético de Madrid, rival en La Liga. El equipo de Diego Simeone tiene un amplio historial de rehabilitación de antiguos delanteros del Barcelona, tras haber tenido éxito anteriormente con David Villa, Luis Suárez y Memphis Depay. La perspectiva de permanecer en España y competir al más alto nivel podría resultar atractiva para Lewandowski, en caso de que se viera obligado a abandonar el equipo blaugrana.
Sin embargo, el Atlético no es el único. El gigante italiano AC Milan también ha mostrado su interés, buscando añadir potencia y experiencia a sus filas. Más lejos, el peso pesado turco Fenerbahçe está siguiendo de cerca la situación, mientras que la Liga Profesional Saudí sigue siendo una opción lucrativa para que el delantero termine su carrera con una enorme suma de dinero.
- AFP
Las elecciones presidenciales son clave para el futuro.
A pesar del gran interés externo, Lewandowski no tiene prisa por hacer las maletas. El informe sugiere que el capitán de Polonia ha establecido un calendario claro para su proceso de toma de decisiones y no se comprometerá con ningún acuerdo previo al contrato hasta abril.
La razón principal de este retraso es el panorama político en Barcelona. El club tiene previsto celebrar elecciones presidenciales el 15 de marzo. Lewandowski está dispuesto a esperar el resultado de esta votación para comprender la dirección del club y, lo que es más importante, si la nueva junta directiva lo considera parte de sus planes para la campaña 2026-27.
Hasta que se establezca la nueva dirección y se defina un proyecto deportivo, el entorno de Lewandowski permanece a la espera. Quiere escuchar directamente al nuevo presidente sobre su papel en el equipo antes de considerar las crecientes ofertas del extranjero.
La estabilidad familiar prima sobre las ganancias económicas.
A punto de cumplir 38 años en agosto, las prioridades de Lewandowski han cambiado. Aunque las ofertas de Arabia Saudí serían sin duda las más lucrativas económicamente, los informes indican que el dinero ya no es la principal motivación para el exjugador del Bayern de Múnich.
Su principal prioridad sigue siendo quedarse en Barcelona. Lewandowski y su familia se han adaptado excepcionalmente bien a Castelldefels, una localidad costera a las afueras de Barcelona, y son reacios a cambiar de vida a menos que sea absolutamente necesario. El estilo de vida, el clima y la estabilidad para sus hijos son factores importantes que pesan a favor de la renovación.
Además, se entiende que Lewandowski estaría dispuesto a aceptar una reducción salarial para prolongar su estancia en el Camp Nou. Es consciente del delicado equilibrio financiero en el que se encuentra el club y está dispuesto a ajustar sus condiciones para adaptarse a la estructura salarial, siempre que la nueva directiva le ofrezca un contrato que respete su estatus y su contribución al equipo.
- Getty Images Sport
El Chicago Fire se perfila como un serio contendiente.
Si no se materializa la renovación con el Barcelona, la MLS parece ser la alternativa más sólida, y el Chicago Fire se perfila como una posibilidad muy real. Estos rumores se ven alimentados por la noticia de que la esposa de Lewandowski, Anna, visitó recientemente Chicago. Aunque el viaje fue oficialmente por motivos de negocios relacionados con su marca personal, también sirvió como misión de exploración para evaluar si la ciudad sería un entorno adecuado para que la familia viviera allí.
Por ahora, la pelota sigue en el tejado del Barcelona. Lewandowski quiere quedarse, pero con el Atlético, el Milan y el Chicago Fire rondando, no le faltan opciones de salida si la nueva presidencia decide mirar hacia el futuro sin él. Los próximos dos meses serán decisivos para determinar dónde jugará sus últimas temporadas uno de los mejores goleadores de su generación.
Traducido automáticamente por GOAL-e
Anuncios