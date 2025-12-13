+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
La caída de la Fiorentina: Cómo David de Gea y compañía pasaron de ser aspirantes al Scudetto a convertirse en el peor equipo de la Serie A en el transcurso de un año

Con la llegada de la Navidad, todavía hay dos equipos sin victorias en las ligas 'Big 5' de Europa. Que uno de ellos sea Wolves es posiblemente poco sorprendente. El club de la Premier League, propiedad de Fosun International, vendió a dos de sus mejores jugadores durante el verano y malgastó los ingresos en fichajes de baja calidad. Sin embargo, el hecho de que Fiorentina aún no haya ganado un solo partido en la Serie A es impactante.

Incluso si ignoramos el hecho de que la Viola fue uno de los siete grandes del fútbol italiano durante la época dorada del club, terminaron sextos la temporada pasada, por encima del AC Milan, que ahora lidera la tabla. La expectativa era que la Fiorentina fuera aún más competitiva en el segundo año de Raffaele Palladino en el Stadio Artemio Franchi.

Sin embargo, Palladino renunció al final de la campaña 2024-25, su reemplazo, Stefano Pioli, ya ha sido despedido y los resultados aún no han mejorado bajo el nuevo entrenador Paolo Vanoli. En consecuencia, la situación en Florencia se ha vuelto tóxica, con algunos jugadores y sus familias siendo objeto de amenazas de muerte.

Entonces, ¿qué demonios está pasando en la Fiorentina? ¿Y tienen alguna esperanza de evitar el descenso a la Serie B? GOAL lo desglosa todo a continuación...

    De una extensión a despedido en tres semanas

    El 7 de mayo, Fiorentina reveló que el contrato de Palladino con el club había sido extendido por un año más hasta 2027. La noticia no fue una sorpresa. Fiorentina estaba en las semifinales de la Conference League y en camino de clasificarse para la misma competición a través de la Serie A.

    Sin embargo, menos de tres semanas después, Palladino se fue, habiendo dejado el club de "mutuo acuerdo" - a pesar de llevar al Viola a su mejor posición en la liga en nueve años.

    Aunque era cierto que no todos los aficionados estaban convencidos por el estilo de fútbol del técnico de 41 años, se creía que un supuesto enfrentamiento con el director deportivo Daniele Prade fue la verdadera razón de su inesperada salida.

    "Veo el fútbol como un rompecabezas; todas las piezas tienen que encajar para funcionar", explicó Palladino en una entrevista con la Gazzetta dello Sport en septiembre. "Estoy orgulloso del trabajo que hicimos en Florencia, pero las condiciones para avanzar juntos ya no estaban allí. Las ideas y visiones eran demasiado diferentes."

    Aunque se negó a entrar en detalles, era absolutamente obvio que Palladino no quería alejarse. Hacerlo claramente lo lastimó. Pero su partida también afectó mucho a los jugadores.

    Palladino había formado un fuerte vínculo con su equipo y su nombramiento había resultado una bendición para jugadores como Moise Kean, quien logró un récord personal de 25 goles en todas las competiciones durante la temporada 2024-25, mientras que el exiliado del Manchester United, David de Gea, también había vuelto a su mejor nivel durante una racha notable de forma en Florencia que impulsó emocionantes conversaciones sobre un desafío por el título el año pasado.

    Como resultado, el equipo quedó sorprendido por el dramático cambio de Palladino. "Tengo que decir que las videollamadas y mensajes de los chicos me hicieron llorar," admitió el napolitano. "He experimentado algunos grandes momentos con ellos, y algunos muy difíciles, así que se creó algo especial. De hecho, todavía mantenemos el contacto hoy."

  • '¡Lárgate!'

    Cuando llegó el momento de la entrevista de Palladino, ya estaba claro que Pioli no tenía nada parecido al mismo entendimiento con los jugadores, ya que Fiorentina había obtenido solo dos puntos en sus primeros cuatro juegos a cargo.

    Europa proporcionó algo de alivio, con la Viola ganando sus dos primeros partidos en la Conference League, contra Sigma Olomouc y Rapid Viena, pero continuaron teniendo problemas en la Serie A.

    La mayoría de la furia de los aficionados se centró en Daniele Prade en lugar de Pioli y su sistema en constante cambio, con pegatinas colocadas dentro y alrededor del Artemio Franchi con imágenes de la cara del director deportivo en el cuerpo de un cerdo, acompañadas de la palabra 'Vattene' ('Vete').

    Los ultras del club también querían que se fuera desde hace mucho tiempo, ya que lo veían como "el símbolo de un fracaso deportivo que ha continuado durante años".

    Enfurecidos por la venta de jugadores importantes (sobre todo a los odiados rivales Juventus), un cambio de logo controvertido y una supuesta falta de compromiso con los seguidores más fieles del club, La Curva Fiesole de hecho había pedido que Prade siguiera a Palladino fuera del club en junio pasado.

    "Prade: Todos los caminos llevan a Roma... ¡Toma uno y lárgate!" decía una pancarta colgada fuera del campo de entrenamiento del club.

    Prade y Pioli pagan el precio por los resultados desastrosos

    En defensa de Prade, insistió repetidamente en que él -y no Pioli- era responsable del peor inicio de temporada de la Fiorentina en la Serie A en más de 50 años, no solo porque fichajes relativamente caros como Roberto Piccoli no habían funcionado en absoluto.

    "Si hay alguien que puede sacarnos de esta situación, es Stefano Pioli," Prade le dijo a DAZN Italia después de la derrota 2-1 ante el AC Milan el 19 de octubre. "El resto es culpa mía, las protestas de los aficionados son contra mí, y es porque el club puso la estrategia en mis manos.

    "También hubo otros elementos que no han ayudado: nuestro estadio es un sitio en construcción y no podemos tener a todos nuestros fanáticos allí, mientras tenemos tres torneos en los que jugar. Me siento mal por los fanáticos, por el presidente (Rocco Commisso) y el entrenador. Si hay alguien que debería ser despedido o dimitir, soy yo."

    Había un aire de inevitabilidad, entonces, sobre la decisión de Prade de renunciar el 1 de noviembre - el día antes de una batalla vital por el descenso contra Lecce, también en apuros. Sin embargo, su salida no alivió la tensión en el Artemio Franchi. Al contrario, solo se intensificó tras una derrota 1-0 que provocó un silencio mediático por parte del club antes que Pioli finalmente fuera liberado de su miseria dos días después con la Fiorentina al fondo de la liga con solo cuatro puntos.

    A pesar de los informes iniciales de que los Viola consideraron volver a contratar a Palladino - que no fueron desmentidos por el director Alessandro Ferrari - finalmente recurrieron al exentrenador del Torino, Paolo Vanoli, para intentar salvar su temporada.

    "Estoy orgulloso de regresar a Florencia," dijo el exinternacional italiano, "una ciudad donde ya he jugado y sé lo que significa ganar aquí." Desafortunadamente para la Fiorentina, parece haber olvidado cómo ganar allí - al menos en la Serie A.

  • Dzeko critica a los aficionados por la falta de apoyo

    Vanoli ya se ha convertido en el primer entrenador de la Fiorentina desde Ottavio Bianchi hace 23 años en no ganar ninguno de sus primeros cuatro partidos de liga. Las cosas habían comenzado razonablemente bien, con empates consecutivos fuera de casa contra el Génova y en casa contra la Juve. Sin embargo, después de una desastrosa derrota por 1-0 ante el AEK Atenas en la Conference League, el veterano delantero Edin Dzeko apuntó al ambiente negativo dentro del Artemio Franchi.

    "Puedes decir que apestamos, que no merecemos llevar la camiseta, todo eso está bien, no hay problema," dijo el fichaje bosnio del verano a Sky Sport Italia. "Sin embargo, si estamos jugando en casa, necesitamos que los aficionados nos ayuden, no que abucheen cada pase errado.

    "Tenemos que salir de esta situación juntos, esto no está bien. Si necesitas abuchear, hazlo después del pitido final, pero durante el partido necesitamos su apoyo. Es cierto, no estamos jugando bien, pero aún necesitamos su ayuda.

    "No parecemos ser capaces de hilvanar dos o tres pases consecutivos, y eso no es normal para un equipo como el nuestro. En el momento en que un jugador comete un error, los abucheos comienzan a caer, entonces la próxima vez se sentirá ansioso y tal vez no intente arriesgar el pase, o no querrá la pelota en sus pies. Todo se vuelve más difícil.

    "Necesitamos más apoyo desde las gradas. Entiendo que es difícil en este momento, y la situación del estadio es un poco extraña (ciertas secciones del Artemio Franchi permanecen cerradas debido a trabajos de construcción en curso), pero necesitamos más apoyo cuando jugamos en casa. De lo contrario, la energía negativa simplemente sigue creciendo."

    La apasionada súplica de Dzeko molestó a algunos aficionados y llevó a la extraordinaria escena del delantero agarrando un megáfono después de la derrota por 2-0 ante el Atalanta tres días después para dirigirse al sector visitante en el New Balance Arena en Bérgamo.

    'Necesitamos hombres de verdad en este momento'

    El llamado a las armas de Dzeko pareció tener el efecto deseado ya que aproximadamente 4,000 aficionados de la Fiorentina viajaron a Reggio Emilia el fin de semana siguiente para el partido contra el Sassuolo. Sin embargo, lo que presenciaron fue una de las peores actuaciones de su equipo en lo que va de temporada.

    "Debemos disculparnos con nuestros fanáticos," Vanoli dijo a los reporteros después de la derrota del sábado pasado. "En estas situaciones, necesitamos hombres reales en este momento, no solo jugadores. Este juego fue como un emblema de nuestros problemas. No más excusas, necesitamos coraje.

    "No se trata del sistema ni de nada más; se trata de que cada jugador trabaje para su compañero, y francamente no he visto eso aquí desde que llegué."

    La sensación total de caos que ha atrapado al club se ejemplificó mejor por las extrañas circunstancias en torno al penal con el que la Fiorentina abrió el marcador en el Estadio Mapei, con Vanoli afirmando que Albert Gudmundsson había dejado pasar la oportunidad de cobrar el penal (una afirmación que luego fue negada por el islandés en un post en redes sociales eliminado rápidamente) antes de que Rolando Mandragora chocara con Moise Kean sobre quién debería encargarse.

    "¡Basta ya!" Vanoli dijo después. "Tenemos que jugar los unos para los otros ahí afuera, entender que cada balón puede ser decisivo, ya sea en ataque o en defensa. Aún no he encontrado la clave para entrar en la cabeza de estos chicos.

    "No es Paolo Vanoli quien tiene que hacer un cambio, sino los jugadores. Mi enfoque ahora es encontrar soluciones, encontrar a esos jugadores que puedan luchar por este club."

    De manera alentadora para Vanoli, sus jugadores mostraron una actuación mucho más unida en el partido de la Conference League del jueves contra el Dynamo Kyiv, con tanto Kean como Gudmundsson acertando en un triunfo 2-1 que elevó la moral, y la victoria realmente no podría haber llegado en mejor momento. 

    'No podemos permitir que la Fiorentina descienda'

    Además de la decepcionante noticia de que el trabajo que se está realizando en el Artemio Franchi no se completará totalmente hasta 2029, Amanda Ferreira, la esposa del lateral de la Fiorentina Dodo, publicó capturas de pantalla de algunos de los abusos horribles a los que ella y su esposo habían sido sometidos después de la derrota contra Sassuolo. Tampoco fue un incidente aislado. Varios otros jugadores fueron atacados, lo que llevó a la Fiorentina a tomar medidas.

    "El club se ha puesto en contacto de inmediato con sus jugadores y con las autoridades competentes para garantizar que se tomen todas las medidas necesarias para proteger la seguridad de nuestros jugadores, miembros del personal, sus seres queridos y las familias involucradas", decía un comunicado publicado el domingo.

    "ACF Fiorentina, al agradecer a los muchos fanáticos que ya han mostrado afecto y apoyo tras estos episodios vergonzosos, reafirma que nunca habrá lugar para la intimidación, el odio o la violencia en el club."

    Es contra este telón de fondo de amargura y hostilidad que la Fiorentina recibirá al Verona, en el puesto 19, el domingo en lo que es efectivamente "una final", como ha admitido Vanoli. La victoria es imperativa para la Viola, que ya están a siete puntos de la salvación. Otra derrota supondría un golpe devastador para su débil esperanza de convertirse en el primer equipo en evitar el descenso de la Serie A después de no ganar ninguno de sus primeros 14 partidos.

    La derrota también aumentaría la presión sobre el presidente del club, Commisso, que una vez más estará ausente del Artemio Franchi mientras el estadounidense de nacimiento italiano se recupera de una cirugía de espalda. Incluso ha habido informes de que el jefe bajo presión está considerando vender el club, pero en lo que equivalió a una carta abierta a los fanáticos publicada esta semana, insistió en una entrevista con La Nazione que no tiene intención de dejar la Fiorentina, y mucho menos en este momento especialmente delicado.

    "Todas las empresas pasan por períodos difíciles", dijo Commisso. "Pero la visión de quienes las lideran reside en aprender de los momentos oscuros para que podamos salir más fuertes. Nunca he renunciado en ninguno de mis negocios, y ciertamente no empezaré ahora.

    "Estamos en una situación difícil y tenemos que salir de ella de cualquier manera. No podemos permitir que la Fiorentina descienda. Todos deben sentirse responsables, el club, los jugadores, todos los que trabajan alrededor del equipo. Pero necesitamos a todos: sobre todo a nuestros fanáticos. Los extraño. Manténganse cerca del equipo."

    Vanoli, Dzeko y el resto de la plantilla de la Fiorentina esperarán que esta última súplica no caiga en saco roto: la Fiorentina realmente necesita toda la ayuda que pueda obtener en este momento.

