La belleza se une al impacto: cómo una nueva y espectacular camiseta de fútbol está abordando de frente el problema de las personas sin hogar
Fútbol por una buena causa
Esta organización benéfica apoya a adultos y jóvenes que se enfrentan a retos complejos en la vida, con el objetivo de generar resultados positivos para un futuro mejor. Organizan más de 60 sesiones de fútbol gratuitas e inclusivas a la semana en Londres y Escocia, además de ofrecer servicios especializados en salud mental, y están logrando un impacto duradero. Las sesiones de Street Soccer han proporcionado un sentido de pertenencia al 94 % de sus jugadores, mientras que el 80 % ahora tiene esperanza en el futuro.
Street Soccer lanza una camiseta de fútbol llena de colorido
Con el objetivo de dar a conocer la organización benéfica y recaudar fondos para ella, Street Soccer se ha asociado con la empresa creativa de textiles de lujo Timorous Beasties, con sede en Glasgow, y la marca de ropa deportiva de culto O'Neills para lanzar una camiseta de fútbol única.
El diseño ondulado presenta el icónico estampado «Berkeley Blooms» de Timorous Beasties, en el que motivos florales psicodélicos y enredaderas entrelazadas se retuercen y arremolinan alrededor de una clásica raya vertical, en un sutil guiño a las camisetas de fútbol tradicionales. El acabado lo completan el distintivo escudo floral de Street Soccer, el cuello y los ribetes de las mangas en blanco y azul marino, y una etiqueta bordada de Timorous Beasties en el dobladillo.
La palabra «Hope» (esperanza) ocupa un lugar destacado en el centro, actuando como patrocinador de la camiseta. La esperanza ha sido el núcleo de la misión de Street Soccer a lo largo de sus 17 años de trayectoria y sigue siendo un hilo conductor constante en sus sesiones de fútbol gratuitas y en su apoyo integral a la comunidad.
La estrella del Chelsea y de Escocia, Erin Cuthbert, es una de las personas que ha modelado la camiseta, junto con la leyenda del Liverpool Andy Robertson y el icono musical Susan Boyle, que también apoyan la causa.
«Esta camiseta es para todos».
Al hablar sobre este lanzamiento único, el fundador y director ejecutivo de Street Soccer, David Duke MBE, dijo: «Queríamos crear una camiseta de fútbol que fuera diferente y que la gente se sintiera realmente orgullosa de llevar.
El diseño «Berkeley Blooms» no es lo que se espera normalmente de una camiseta de fútbol, pero eso es lo que la hace especial. Las flores en flor representan el crecimiento, y eso refleja cómo apoyamos a nuestros jugadores para que se desarrollen y vivan sus vidas al máximo. En un momento en el que el mundo y la vida cotidiana pueden parecer pesados y abrumadores, la esperanza es realmente importante. Es uno de nuestros valores fundamentales en Street Soccer, y esta camiseta se convierte en un símbolo de ello. ¿Qué posibilidades tenemos si no tenemos esperanza?
«Esta camiseta es para todos, al igual que Street Soccer. Funciona como una prenda distintiva dentro y fuera del campo y se puede llevar a tu manera. Estamos encantados de colaborar con Timorous Beasties y O'Neills en este proyecto, que une el fútbol base y el diseño de primera clase, y muestra lo que se puede lograr cuando personas de diferentes orígenes se unen con un propósito común».
Continuando la lucha contra la falta de vivienda y más
Todos los ingresos se destinarán a Street Soccer y a continuar la lucha contra la falta de vivienda, los problemas de salud mental y el aislamiento en Inglaterra y Escocia a través del deporte rey. Cada camiseta vendida proporciona más de 20 horas de apoyo a los jugadores que lo necesitan.
La camiseta ya está disponible para reservar AQUÍ por 74,99 £, y la primera entrega está prevista para finales de abril de 2026.
