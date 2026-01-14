Kylian Mbappé y Jude Bellingham quedaron fuera de la primera convocatoria de Arbeloa como entrenador del Real Madrid, mientras el nuevo técnico llamó a cinco estrellas de la academia para el partido de la Copa del Rey
Arbeloa anuncia su primera convocatoria del Madrid
La era Arbeloa en el Real Madrid ha comenzado oficialmente, y el nuevo entrenador no ha perdido tiempo en imponer su autoridad en la hoja de equipo desde que reemplazó a Xabi Alonso al frente del primer equipo después de que este último fuera despedido. Frente a una creciente crisis de lesiones que ha despojado al equipo de varios Galácticos, Arbeloa ha optado por la valentía sobre la precaución en su debut en el banquillo. Antes del partido de la ronda de 16 de la Copa del Rey contra el Albacete, el entrenador ha anunciado una lista de convocados que presenta ausencias notables y caras nuevas, señalando una clara intención de confiar en el sistema juvenil del club durante su mandato.
A pesar del carácter eliminatorio de la competición, Arbeloa ha decidido descansar a cuatro pilares clave del primer equipo. El dinámico centrocampista Bellingham, el portero Courtois, el mediocentro defensivo Aurelien Tchouameni y el defensor Álvaro Carreras han sido todos dejados en Madrid. Es un riesgo calculado de Arbeloa, quien está priorizando la salud a largo plazo de su equipo sobre la seguridad a corto plazo, depositando su "confianza ciega" en la próxima generación para lograr el trabajo contra el equipo de la Segunda División.
- Getty Images Sport
Arbeloa se arriesga con las exclusiones de Bellingham y Courtois
La decisión de dejar a Bellingham y Courtois fuera del grupo de viaje es el mayor tema de discusión en el primer día de trabajo de Arbeloa. Con el equipo sufriendo una plétora de lesiones, la sabiduría convencional habría sido mantener a las superestrellas restantes cerca, incluso si iban a comenzar en el banquillo. Sin embargo, Arbeloa ha adoptado un enfoque diferente.
La lista de lesiones en el Santiago Bernabéu es actualmente extensa y alarmante. El delantero estrella Mbappé ha quedado al margen tras la derrota en la final de la Supercopa de España el fin de semana, habiendo regresado prematuramente al equipo en un esfuerzo por salvar el trabajo de Alonso. Se une a una sala de tratamiento abarrotada que incluye a Rodrygo, Antonio Rüdiger, Éder Militao, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy. La ausencia de estos pesos pesados defensivos y ofensivos hace que la exclusión voluntaria de Bellingham y Tchouaméni sea aún más sorprendente.
Según se informa, Arbeloa tiene la esperanza de recuperar a Mbappé, Rüdiger y Rodrygo progresivamente durante las próximas semanas, pero por ahora, debe navegar el calendario de partidos sin ellos. Al descansar a sus estrellas saludables restantes, está enviando un mensaje de que cree que la profundidad del equipo, ahora reforzada por la academia, es suficiente para competir.
Cinco estrellas de la academia reciben una oportunidad dorada en la Copa del Rey.
En ausencia de la élite establecida, Arbeloa ha recurrido a los jugadores que mejor conoce. Habiendo hecho la transición desde la dirección de las categorías juveniles, posee un conocimiento íntimo de La Fábrica, y ha utilizado esto convocando a cinco canteranos específicos para reforzar el primer equipo.
Joan Martínez, David Jiménez, Manuel Ángel, César Palacios y Jorge Cestero han sido incluidos en la convocatoria para el viaje a Albacete. Estos jugadores participaron en la primera sesión de entrenamiento de Arbeloa y ahora han sido recompensados con una posible oportunidad de brillar en el escenario senior. Se unen a los porteros de la academia Fran González y Sergio Mestre, quienes han sido parte regular en las convocatorias esta temporada pero ahora están más cerca de la acción que nunca.
Esta dependencia de la juventud no es simplemente una necesidad nacida de las lesiones; es una declaración de filosofía. La "confianza ciega" de Arbeloa en la cantera sugiere que bajo su liderazgo, el camino desde el equipo juvenil al primer equipo estará más abierto de lo que ha estado en los últimos años. Para jugadores como Manuel Ángel y Palacios, este partido representa una oportunidad que cambia la vida para impresionar al nuevo técnico en un entorno competitivo.
- Getty Images Sport
Lunin confirmado como titular mientras persisten preguntas defensivas
Con Courtois descansando en Madrid, la situación de la portería para el partido de la Copa del Rey está resuelta: Andriy Lunin comenzará bajo los palos. El internacional ucraniano ha demostrado su valía en numerosas ocasiones y será la figura veterana en una unidad defensiva que se ve muy diferente del once de gala del club.
El resto de la alineación sigue siendo un rompecabezas táctico. Arbeloa ha viajado con tres centrales del primer equipo: David Alaba, Raul Asencio y Dean Huijsen, junto a los laterales Dani Carvajal y Fran García. La pregunta que enfrenta el novato entrenador es si confiar en este núcleo experimentado o rotar más introduciendo a jugadores como David Jiménez o Joan Martínez en la defensa.
En el mediocampo, las opciones son igualmente ajustadas. Arbeloa tiene disponibles a cuatro centrocampistas del primer equipo, complementados por tres del equipo B. Sin embargo, el ataque es donde la plantilla parece más delgada. Solo tres delanteros reconocidos han hecho la lista: Vinicius Junior, Gonzalo y Franco Mastantuono. A menos que haya un cambio táctico, parece probable que este trío liderará la línea, colocando una responsabilidad significativa en Vinicius para guiar a sus socios más jóvenes durante el partido.
El viaje a Albacete es el primer obstáculo en lo que promete ser una semana emocional para Arbeloa. Su objetivo principal es asegurar que el Real Madrid permanezca con vida en la Copa del Rey, un título que representa su primera oportunidad realista de conseguir un trofeo como entrenador. Una victoria es innegociable para evitar una crisis temprana.