¿Los compañeros de equipo de Kylian Mbappé se están hartando? El 'trato especial' de la estrella del Real Madrid puede molestar a los jugadores de Francia, mientras un exjugador pone en duda la afirmación sobre su lesión
Mbappé logra un hito tras llevar a Francia al Mundial
Kylian Mbappé estuvo en forma cuando Francia aseguró su lugar en la Copa del Mundo 2026 con victoria sobre Ucrania. El jugador de 26 años anotó dos veces, incluyendo un penalti a lo Panenka, mientras que el extremo del Bayern Múnich Michael Olise y el delantero del Liverpool Hugo Ekitike también marcaron para el equipo de Didier Deschamps.
Con sus heroicas actuaciones en el Parc des Princes, Mbappé llevó su total de goles en su carrera a 400 entre club y selección, convirtiéndose en el jugador más joven en alcanzar este hito.
Sin embargo, el exdelantero del Mónaco y del Paris Saint-Germain posteriormente minimizó la magnitud de su logro, diciendo después del partido: “¿Cuatrocientos goles? Está bien, pero la gente no se impresiona con eso. Cuando tienes un tipo con 950 [Ronaldo] y otro con 900 [Messi], necesito 400 más si quiero estar en la conversación que sorprenderá a la gente.”
El delantero del Real Madrid dejó la selección de Les Bleus por una molestia en el tobillo.
Antes del último partido de clasificación para el Mundial de Francia contra Azerbaiyán, Mbappé dejó la convocatoria como precaución después de sufrir una molestia en el tobillo contra Ucrania.
Un comunicado de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) decía: “Los internacionales franceses Manu Kone, Eduardo Camavinga y Kylian Mbappé han sido liberados para regresar a sus clubes.
“La delegación del equipo nacional francés está volando a Bakú, donde se enfrentarán a Azerbaiyán el domingo a las 9:00 PM hora local (6:00 PM hora francesa).
"Camavinga, Kone y Mbappé no harán el viaje.
“Kone recibió una tarjeta amarilla contra Ucrania y está suspendido. Cama sufría una distensión muscular en los isquiotibiales izquierdos.
“Mbappé todavía experimenta inflamación en el tobillo derecho, lo cual requiere un examen adicional. Se someterá a estas pruebas hoy en Madrid.”
El exextremo del PSG Rothen advierte a Mbappé sobre posibles "problemas".
Sin embargo, Mbappé ha sido acusado de recibir un trato preferencial por el exjugador del Mónaco y PSG, Rothen, quien ha advertido al capitán de Francia que sus acciones solo serán aceptadas en el vestuario siempre que el equipo de Deschamps siga ganando.
En declaraciones recogidas por la publicación española Mundo Deportivo, Rothen - quien ganó 13 partidos con Francia - dijo: "Todos nos estábamos haciendo la misma pregunta en el minuto 80, cuando íbamos 4-0, ¿quién iba a fingir una lesión para evitar ir a Bakú?
Mbappe es el capitán del equipo nacional francés, recibe un trato especial, bien. Pero tiene compañeros de equipo. ¿Realmente crees que todos los que van a Bakú, aquellos que juegan tanto o más que Mbappé durante todo el año, no están cansados y no quieren jugar este partido sin sentido? No. Pero van porque tienen que ir.
"Mientras estás ganando, nadie dice nada. Pero cuando las cosas empiezan a ir mal, decisiones como esta pasan factura. Tomar decisiones como esta puede crear problemas en el vestuario, y sigo convencido de que hay jugadores hartos de este trato preferencial."
El Real Madrid preocupado por la condición física de Mbappé antes del regreso de La Liga
Francia buscará cerrar su campaña de clasificación para el Mundial con otra victoria cuando viajen a Azerbaiyán el domingo. Los hombres de Deschamps han estado en buena forma en la clasificación, ganando cuatro de sus cinco partidos y anotando 13 goles en el proceso.
Mientras tanto, los gigantes españoles, el Real Madrid, estarán pendientes de la condición física de Mbappé antes del regreso de La Liga el próximo fin de semana. El equipo de Xabi Alonso jugará el próximo partido cuando se dirijan a Elche el domingo, 23 de noviembre, mientras buscan mantenerse en la cima de la tabla. Los Blancos están actualmente tres puntos por delante de sus acérrimos rivales, el Barcelona, en la clasificación, habiendo ganado 10 de sus 12 partidos esta temporada.
Kylian Mbappé ha estado en una forma notable para el Real Madrid en 2025-26, anotando 13 veces en la liga. También ha marcado cinco veces en cuatro partidos de la Champions League esta temporada, con solo el delantero del Galatasaray, Victor Osimhen (6), habiendo anotado más.