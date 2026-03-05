Kylian Mbappé recibe una advertencia sobre «los sacrificios pasan factura» por parte de la leyenda del Real Madrid Luis Figo, en medio de sus problemas con las lesiones

Mbappé ha disfrutado de otra prolífica campaña en el Santiago Bernabéu, demostrando ser el jugador más decisivo de la actual plantilla del Real Madrid. Con una increíble cosecha de 38 goles en todas las competiciones, la antigua estrella del París Saint-Germain ha consolidado su estatus como máximo goleador del club. Sin embargo, una importante lesión se cierne ahora sobre el jugador de 27 años y amenaza con descarrilar su temporada.

El internacional francés se perdió la derrota del Real Madrid ante el Osasuna en febrero por lo que inicialmente se describió como un esguince en la rodilla izquierda. Lo preocupante es que los informes posteriores sugieren que la lesión podría ser más grave, con temores de un desgarro parcial del ligamento cruzado posterior. Aunque el club se mantiene públicamente optimista sobre el regreso de su talismán para el decisivo partido de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City, la realidad médica sugiere un peligroso equilibrio entre la gloria y la salud a largo plazo.