Kylian Mbappé recibe una advertencia sobre «los sacrificios pasan factura» por parte de la leyenda del Real Madrid Luis Figo, en medio de sus problemas con las lesiones
La nube de las lesiones se cierne sobre Mbappé
Mbappé ha disfrutado de otra prolífica campaña en el Santiago Bernabéu, demostrando ser el jugador más decisivo de la actual plantilla del Real Madrid. Con una increíble cosecha de 38 goles en todas las competiciones, la antigua estrella del París Saint-Germain ha consolidado su estatus como máximo goleador del club. Sin embargo, una importante lesión se cierne ahora sobre el jugador de 27 años y amenaza con descarrilar su temporada.
El internacional francés se perdió la derrota del Real Madrid ante el Osasuna en febrero por lo que inicialmente se describió como un esguince en la rodilla izquierda. Lo preocupante es que los informes posteriores sugieren que la lesión podría ser más grave, con temores de un desgarro parcial del ligamento cruzado posterior. Aunque el club se mantiene públicamente optimista sobre el regreso de su talismán para el decisivo partido de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City, la realidad médica sugiere un peligroso equilibrio entre la gloria y la salud a largo plazo.
Figo reflexiona sobre los errores en lesiones personales
La situación ha llevado al icono del Real Madrid, Figo, a intervenir y ofrecer una severa advertencia basada en su propia y legendaria carrera en la capital española. En su calidad de embajador de Betfair, el gran jugador portugués hizo hincapié en que la decisión final debe basarse en el sentimiento interno del jugador y no en la presión externa para rendir al máximo en el escenario más importante. Figo sugirió que precipitarse a volver suele acarrear un alto precio que los jugadores a menudo no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde.
«La lesión de Mbappé es realmente una cuestión de ver, a nivel personal, lo que el jugador realmente siente. Si puede asumir el riesgo o no, y si al asumir ese riesgo puede sufrir consecuencias peores... En mi caso, en algunas ocasiones, me esforcé y no me fue muy bien, pero siempre fue porque quería estar presente en el campo... Después, esos sacrificios pasan factura», declaró Figo, según informó Mundo Deportivo.
La sala médica de Madrid sigue abarrotada.
La advertencia llega en un momento delicado para el Real Madrid, que ha visto cómo su plantilla se veía diezmada por una serie de lesiones de gran repercusión. A diferencia de temporadas anteriores, en las que los problemas físicos eran manejables, la temporada actual ha estado marcada por las bajas prolongadas de Dani Carvajal y Éder Militão, mientras que Rodrygo Goes ha sufrido recientemente una lesión de ligamento cruzado anterior y menisco que le ha dejado fuera para el resto de la temporada. La frecuencia de estas graves lesiones ha llevado a cuestionar la preparación física del club y la abrumadora carga de trabajo que se impone a las estrellas de élite.
A pesar de la sombría lista de lesiones, el entrenador Álvaro Arbeloa ha intentado mantener una actitud positiva con respecto a su delantero estrella. El técnico indicó recientemente que Mbappé podría regresar a mediados de marzo, lo que le permitiría estar disponible para la recta final de la temporada. Sin embargo, cualquier posible recaída no solo pondría fin a su campaña nacional, sino que también podría poner en peligro su participación en la Copa del Mundo de 2026, lo que ha puesto en alerta tanto al club como a la selección.
¿Qué viene después?
La naturaleza recurrente de estas lesiones ha obligado al club a abordar las crecientes preocupaciones de la afición con respecto a la eficiencia de su departamento médico. Con estrellas como Jude Bellingham que también requieren atención especializada, la jerarquía del club ha tenido que intervenir para gestionar el bienestar de los jugadores. Para frenar las especulaciones sobre fricciones internas, Arbeloa ha aclarado que buscar ayuda externa fue una medida proactiva tomada por la institución para garantizar la mejor atención posible a sus principales activos.
Por ahora, todas las miradas siguen puestas en la rodilla de Mbappé, mientras los aficionados del Madrid esperan a ver si su estrella hace caso a las advertencias de las leyendas que le precedieron. El Real Madrid tendrá que volver a prescindir de su estrella cuando visite al Celta de Vigo para disputar su próximo partido de Liga el viernes por la noche.
