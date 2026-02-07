getty
Kylian Mbappé "envía a un alguacil" al PSG, mientras la estrella del Real Madrid reclama la prima impagada que le debe su antiguo club en medio de la disputa en curso
Mbappé envía a un alguacil
Según L'Equipe, Kylian Mbappé ha enviado a un alguacil a las oficinas del PSG para exigir los 5,9 millones de euros que el club aún le debe. A finales de diciembre de 2025, un juez ordenó a los gigantes parisinos pagar 60,9 millones de euros, pero quedan 5,9 millones pendientes antes de un posible embargo por parte de los tribunales. La reclamación formal se realizó el viernes y el PSG dispone ahora de un plazo de ocho días para pagarle. La cantidad pendiente proviene de vacaciones pagadas e intereses.
Si el PSG no paga dentro del plazo establecido, Mbappé puede ordenar a sus abogados que tomen el dinero directamente de las cuentas del club.
- Getty
El período difícil de Mbappé
Mientras Mbappé sigue buscando una compensación económica de PSG, también continúa afectado por la derrota del Real por 4-2 ante el Benfica en la Champions League. El Real sí venció 2-1 al Rayo Vallecano el fin de semana, con Mbappé anotando un penalti en el minuto 100 para asegurar los tres puntos.
Hablando después del partido contra el Benfica, la superestrella francesa cargó contra sus compañeros, diciendo a los periodistas: “No se trata de calidad, y no se trata de táctica. Se trata de tener más deseo que tu rival.
“Se podía ver que para el Benfica estaba todo en juego, y no se podía ver eso en nosotros, y ese es un problema. Antes del partido, ambos equipos tenían algo por lo que jugar: nosotros estar entre los ocho primeros, y el Benfica estar entre los 24. Lo vimos en el Benfica, pero no lo vimos en nosotros.
“No tengo una explicación clara. No fue lo mismo [en Benfica] que contra el Villarreal, y ese es un problema. No estamos siendo consistentes en nuestro juego. Tenemos que resolver eso. No podemos hacerlo un día y luego no otro. Un equipo de campeones no hace eso. Nos quedan dos partidos más, y eso duele un poco. Queríamos tener tiempo en febrero para trabajar en nuestro juego y, en cambio, jugaremos los play-offs.”
Añadió: “Lo que hicimos hoy no fue normal. Teníamos el objetivo claro de terminar entre los ocho primeros para tener dos partidos menos y aligerar la carga, pero empezamos muy mal.
“Ellos merecieron marcar primero. Nosotros tuvimos una ocasión y marcamos. Pensé que eso nos metería en el partido, pero fue lo contrario. Ellos fueron mejores y, si se hubieran ido al descanso ganando 5-1, no habría sorprendido a nadie.
“Salimos con la intención de cambiar lo que había pasado. Encajamos un gol que duele un poco porque vino de una jugada directa, y a partir de ahí el partido se terminó. Cuando vas un gol abajo, intentas apretar, pero el rival pierde tiempo y eso es parte del juego. No marcamos el ritmo ni mostramos suficiente creatividad para generar ocasiones claras.”
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previas de expertos, predicciones basadas en datos y claves ganadoras con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete ahora a nuestra comunidad en crecimiento!
Mbappé defendido por el seleccionador de Francia
El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, ha elogiado a Mbappé como un «verdadero líder» mientras el Real continúa sus intentos de cerrar la brecha de un punto con el Barcelona en lo más alto de la tabla.
Dijo: «Te puede gustar Kylian, puede que no, pero los jugadores más jóvenes lo adoran.
«Tienes esa imagen de él como un tipo egoísta e individualista, y aunque un delantero ciertamente también tiene que ser egoísta, puedo asegurarte que dentro de la selección francesa actúa como un verdadero capitán».
- Getty
¿Qué viene después?
El Real Madrid se enfrenta al Valencia el domingo, con Mbappé dispuesto a aumentar su cuenta de 22 goles en La Liga hasta ahora esta temporada. En total, ha marcado 37 goles en 30 partidos en lo que ha sido una campaña verdaderamente increíble para el francés hasta el momento.
Anuncios