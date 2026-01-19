'Tenemos que protegerlo mejor' - Kylian Mbappé lanza una feroz defensa de su compañero de equipo en el Real Madrid, Vinicius Jr, y del criticado Jude Bellingham tras los brutales abucheos en el Bernabéu

El ganador de la Copa del Mundo, Xabi Alonso, duró solo siete meses al mando, habiendo regresado a un entorno familiar durante el verano de 2025. Se enfrentó a varias figuras prominentes en un equipo que está cargado de 'Galácticos'.

Vinicius, Bellingham y Fede Valverde están entre aquellos que se dice que chocaron con un entrenador que no siempre se inclinaba ante sus demandas. Como resultado, los locales de Madrid se dedicaron a abuchear a los superestrellas durante una victoria 2-0 que los llevó a un punto de los rivales del Clásico, el Barcelona, en la cima de La Liga.

Kylian Mbappé se salvó de los abusos desde las gradas, mientras continuaba su regreso de una lesión, pero puede apreciar por qué los aficionados se sienten frustrados. Sin embargo, él es de la opinión de que todos deberían recibir el mismo trato si hay que resolver algún malestar.